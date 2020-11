RESTOS DU COEUR : La parole aux bénévoles

C'était une idée qui aurait dû rester éphémère... 35 ans après, ils sont encore là. Les Restos du cœur lancent leur traditionnelle campagne hivernale aujourd'hui. Une campagne plus importante encore qu'à l'accoutumée avec un triste record en prévision : accueillir plus d'1 Millions de bénéficiaires contre les 875.000 de l'année dernière.

Et chez nous, à Paris, c'est au centre de distribution de la Villette que nous nous sommes rendus. Nous y avons fait la rencontre de Raymonde Fernandez, la responsable de ce centre qui a 78 ans déborde d'énergie pour les Restos.

Si cette année on s'attend à voir plus de bénéficiaires, plus de jeunes, ils sont aussi nombreux à venir pour donner de leur temps libre comme elle le dit : "On a beaucoup de jeunes qui ne sont pas salariés en ce moment et qui sont venus nous aider"

Parmi ces jeunes, il y'a Camille, qui nous explique le quotidien d'une bénévole.

Si pour Camille, la motivation c'est de donner de son temps, pour Eddy, c'est plutôt pour renvoyer l'ascenseur. Il a été bénéficiaire des Restos, maintenant que sa situation s'est améliorée, il vient prêter main forte :

Toujours jeune, mais jeune retraité cette fois, c'est au tour de Marc de nous expliquer sa motivation, il veut occuper son temps "intelligemment" sans oublier les gestes barrières :

Les Restos comptent sur vous !

Comment aider les Restos cette année ? La réponse avec Raymonde :

