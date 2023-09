Restos du Coeur : plus d'un repas sur trois est acheté par l'association dans les Pyrénées-Orientales

C'était une matinale spéciale , ce mercredi sur France Bleu Roussillon. De nombreux auditeurs ont partagé à l'antenne leur proposition pour aider les Restos du Coeur . Loto du Patrimoine, don à la caisse des supermarchés, renégociation des contrats d'énergie, etc. Les Restos du Coeur accompagnent plus de 10.000 personnes dans les Pyrénées-Orientales. La présidente dans le département, Béatrice Pansa, rappelle que les denrées alimentaires distribuées ne proviennent pas seulement des dons de supermarchés. "Au niveau national notamment, plus d'un repas sur trois est acheté par l'association."

ⓘ Publicité