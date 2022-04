Restos du cœur : sans nouveau local, "c'est un peu la course" à Saint-Etienne

L'hiver est encore loin, mais les Restos du cœur dans la Loire pensent déjà à la prochaine campagne d'hiver, surtout à Saint-Etienne et à Firminy, où les responsables cherchent de nouveaux locaux et des bénévoles.

Les Restos du cœur ne sont plus seulement des points de distribution d'aide alimentaire, mais des lieux chaleureux où les personnes accueillies peuvent aussi venir chercher un sourire et de la chaleur humaine : cette règle vaut pour tous les Restos en France. Pourtant, à Saint-Etienne et à Firminy, difficile depuis plusieurs années d'accueillir les bénéficiaires dans les meilleures conditions.

A Firminy, les Restos cherchent un local plus grand. Il y a deux ans, l'association a dû quitter son local qui n'était plus aux normes. Depuis, les bénévoles accueillent les bénéficiaires dans un local trop petit et inadapté explique le responsable, Georges Bart : "les pièces sont petites et nous n'avons plus la possibilité de stocker." Et puis les personnes doivent attendre dehors dans les files d'attente avant d'entrer. Résultat, les bénévoles "en ont marre". Et, Georges Bart craint que les responsables nationaux ne ferment le centre : "S'ils voyaient les conditions dans lesquelles on évolue, je pense qu'ils pourraient nous dire à un certain moment : "on ferme".

Chaque hiver, les Restos de Firminy accueillent entre 160 et 170 personnes, soit environ 450 personnes.

Henri Baudoin, responsable des Restos du cœur de Saint-Etienne et Jean-Claude Luaire, bénévole. © Radio France - Mathilde ERRARD

A Saint-Etienne, on ne peut plus pousser les murs également. L'équipe espère ouvrir un deuxième site avant le début de la campagne d'hiver 2022. Même si le déménagement n'est pas pour demain, les responsables travaillent sur deux pistes sérieuses : un local à Montreynaud et un autre à la Chauvetière.

Le but sera principalement de mieux dispatcher les personnes accueillies, parce qu'en ce moment, "on n'est pas bon, observe le bénévole Jean-Claude Luaire (et aussi seul candidat pour prendre la prochaine présidence en septembre). On n'est pas bon vis-à-vis des personnes accueillies mais même aussi des bénévoles. Ils ne se sentent pas bien et se rendent bien compte que c'est un peu la Sécu, "numéro 32, vite je prends. Je fais vite et je prends ensuite le 34! ". C'est une espèce de course qui est difficile à vivre."

Le problème, c'est que d'une part, le centre a dû réduire ces jours d'ouverture par manque de bénévoles. Et d'autre part, les files d'attente se sont allongées : pendant la campagne d'hiver il y a dix ans, les Restos de Saint-Etienne accueillaient 900 personnes contre 1 500 aujourd'hui.

Reste une condition pour ouvrir ce second site : les Restos ont besoin d'une cinquantaine de bénévoles supplémentaires. Pour contacter l'association, rendez-vous sur le site des Restos du cœur de la Loire : https://ad42.restosducoeur.org ou au 04 77 21 63 14.