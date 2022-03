Restos du Coeur : une collecte stable par rapport à 2021 en Côte-d'Or

Du vendredi 4 au dimanche 7 mars 2022, les Restos du Cœur menaient leur traditionnelle collecte d'hiver, en Côte-d'Or comme partout en France. Dans notre département, environ 1000 bénévoles étaient mobilisés dans les commerces - dont 600 "bénévoles d'un jour". Le bilan n'est pas encore définitif, mais une tendance émerge déjà : le résultat de la collecte en Côte-d'Or devrait être stable par rapport à 2021.

"La générosité a bien fonctionné malgré l'Ukraine et tout"

Cette collecte des Restos du Cœur arrive au même moment que les nombreux appels aux dons en faveur de l'Ukraine. Sans réelles conséquences, selon Chantal Fouchet, responsable des bénévoles des Restos pour la Côte-d'Or. "On avait eu 86 tonnes de denrées l'an dernier, on peut tabler sur le même résultat", indique-t-elle. "La générosité a bien fonctionné, malgré l'Ukraine et tout", se réjouit Chantal Fouchet.

Dans le supermarché où elle a passé le weekend, elle évoque une hausse du nombre de cartons de 15% par rapport à l'an dernier. Sur l'ensemble du département, les dons ont augmenté le vendredi par rapport à l'an dernier. Mais l'inverse s'est produit samedi. "C'est toujours un peu aléatoire", admet Chantal Fouchet. Ce dimanche soir, il restait encore des kilos et des kilos de cartons de denrées à peser. Les chiffres définitifs ne seront donc connus qu'en début de semaine.

à lire aussi Dijon : les dons aux Restos du cœur restent toujours nombreux, malgré la guerre en Ukraine

Des denrées pour la campagne d'été

Les tonnes de denrées sont pour l'instant stockées dans un entrepôt. Elles sont pesées par magasins de provenance, puis triées par catégories, entre les pâtes, les conserves de légumes, etc ... Ces denrées commenceront à être distribuées aux bénéficiaires pour le début de la campagne d'été, qui débutera à la mi-mars. L'an dernier, 7800 tonnes de denrées avaient été collectées en France, soit environ sept millions de repas.