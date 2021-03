Restos du cœur : une collecte "vitale" débute en pleine crise sanitaire et économique

En un an, le nombre de français ayant sollicité une association d'aide alimentaire a explosé : ils sont désormais plus de deux millions, soit 700 mille nouveaux bénéficiaires par rapport à l'année dernière. Une bonne partie va donc aller voir les Restos du cœur. L'association lance ce vendredi sa collecte nationale, avec plus de 75 000 bénévoles mobilisés, notamment à la sortie des supermarchés. Ils souhaitent collecter un maximum de denrées alimentaires non périssables possible, ainsi que des produits de première nécessité. L'année dernière, l'association a distribué 136 millions de repas à 875 000 personnes.

Ce qui nous inquiète c'est l'augmentation significative probable du nombre de personnes que nous devrons accueillir avec des besoins sans doute différents qui fait que cette collecte est essentielle et qu'elle revêt un caractère absolument vital - Patrice Douret, président des Restos

Selon le président de l'association, la collecte est donc plus importante. L'an passé, les bénéficiaires étaient en majorité des personnes de moins de 25 ans. On remarque une surreprésentation des familles monoparentales.

Les chiffres des bénéficiaires 2019-2020