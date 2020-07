Les Restos du Cœur de l'Yonne cherchent des bénévoles, en pleine crise sanitaire

Un nombre de bénéficiaires en hausse de 15 à 20%, mais moins de bénévoles disponibles : les Restos du Cœur dans l'Yonne sont en difficulté pour assurer leur mission cet été. Un appel à bénévoles est donc lancé.

Des retraités en retrait

Sur les 300 bénévoles mobilisés dans le département, nombreux sont des retraités ou des personnes âgées, qui hésitent à revenir proposer leur aide en raison du contexte sanitaire. "Parmi les gens qu'on a l'habitude de voir, beaucoup se sont mis en retrait, des gens âgés qui ne sont pas très rassurés, explique Alain Sauvion, président de l'association dans l'Yonne. Pour l'instant, on n'a pas pallié ce manque. On est obligés de faire appel à des amis ou des connaissances pour nous aider, mais qui n'ont pas du tout l'intention de continuer".

On a besoin de personnel chaque année, mais cette année c'est particulier.

Pour assurer correctement leur mission, les Restos du Cœur cherchent au minimum une centaine de personnes en plus d'ici l'hiver. "Les 14 centres du département ont besoin de renfort, indique Alain Sauvion. On a cinq ou six camions qui tournent deux jours par semaine pour livrer les denrées dans les centres : il faudrait douze chauffeurs, on en a que cinq actuellement". Ces postes, qui nécessitent de préparer et porter les colis, sont compliqués pour des personnes âgées : il est donc nécessaire que les générations plus jeunes prennent le relais selon le président de l'association.

Une organisation repensée

Le besoin de bras se fait encore plus sentir avec la nouvelle organisation des Restos du Cœur, adaptée aux contraintes sanitaires. "La distribution ne se fait plus de la même façon, on doit venir moins longtemps mais plus souvent", indique Alain Sauvion. Désormais, plus d'accueil au sein des locaux : les équipes préparent des colis en amont et les livrent à l'entrée des centres. "Il faut venir une journée avant, _ça nous fait le double de travail_", précise le président de l'association dans l'Yonne.

De nombreux profils sont donc recherchés pour renforcer les effectifs de bénévoles. "On a besoin de gens qui préparent les commandes au dépôt et les livrent, de personnes avec des compétences informatiques ou capables de gérer des réunions", énumère Alain Sauvion. "On ne sait pas comment s'annonce la campagne d'hiver, on préfère donc anticiper", conclue-t-il. Si vous souhaitez devenir bénévole, vous pouvez contacter l'antenne départementale par téléphone au 03 86 51 14 51 ou via ce formulaire en ligne.