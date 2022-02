Restriction de consommation d'eau dans la commune des Monts d'Aunay après une casse de canalisation

Suite à une casse de canalisation, plusieurs hameaux des Monts d'Aunay ne sont plus desservis en eau potable, annonce ce mercredi soir la préfecture du Calvados dans un communiqué. Cela concerne environ 200 habitants vivant dans les hameaux : Courtilbert, Gendrerie et Noirenuit. Par précaution, il leur est demandé de ne pas utiliser l'eau du robinet pour la boisson, le lavage des dents, la toilettes des nourrissons, la préparation des aliments, des boissons chaudes et des glaçons. Elle peut toujours être utilisée pour les autres usages comme la douche ou les WC.

Distribution d'eau en bouteilles

Les autorités assurent que "tout est mis en œuvre pour faire cesser cette coupure et remettre le réseau d'eau potable en eau dans les meilleurs délais." La commune va mettre en place un dispositif de distribution d'eau embouteillée. Quand les travaux seront terminées, une information sera directement faite aux habitants des hameaux concernés par les services de la mairie.