Alerte sur la consommation d'eau en Vendée à cause de la sécheresse

Soyons vigilants sur notre consommation d'eau. C'est le message adressé aux Vendéens. Le préfet a publié le 15 juin un arrêté qui place tout le département en alerte eau potable. Il est donc interdit en journée d'arroser son jardin ou son potager, de remplir sa piscine, d'irriguer ou de laver sa voiture chez soi. Les pluies enregistrées depuis début juin n'ont en effet pas compensé le déficit enregistré depuis cet hiver. Le taux de remplissage des barrages est à 87%, soit le seuil d'alerte.

Carte sur les seuils d'alerte en Vendée et sud Loire Atlantique - Propluvia

En Vendée 90% de notre alimentation en eau potable dépend des barrages - Jérome Bortoli

"On a eu un hiver très très sec qui a mis nos barrages sous tension"explique Jérome Bortoli, directeur général du syndicat Vendée Eau. "En Vendée 90 % de notre alimentation en eau potable dépend de nos réserves de barrage, contrairement à la France qui est alimentée essentiellement par les nappes phréatiques. Si nos réserves et nos barrages ne sont pas pleins au printemps, on risque d'être en difficulté pour la fin de la saison." La semaine dernière, avec le pic de chaleur, la consommation d'eau (170 mille mètres cubes par jour) était inédite pour cette époque de l'année, "ce sont des niveaux qu'on observe d'habitude au milieu de l'été"- ajoute Jérome Bortoli.

A plus long terme et afin de sécuriser l'approvisionnement en eau potable dans le département des investissements importants ont été réalisés par Vendée Eau: "On a fait une autoroute de l'eau qui permet d'alimenter le nord ouest de la Vendée avec les zones moins fragiles de l'est, 120 km de canalisation pour 50 millions d'euros, il y a aussi la réutilisation d'anciennes carrières qui sont remplies en hiver (à l'image récemment des Clouzeaux). On réfléchit aussi à plus long terme à la réutilisation des eaux usées et au dessalement de l'eau de mer".