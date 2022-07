Restrictions d'eau : la mairie de Valence dénonce l'arrêté sècheresse de la préfecture

La mairie de Valence dénonce l'arrêté de la Préfecture de la Drôme du 20 juillet dernier renforçant les restrictions des usages de l’eau. La Ville ne plus arroser certains espaces verts depuis cette date.

La ville est contrainte de sacrifier ses espaces verts, ses parcs et ses stades dénonce la mairie de Valence. À cause de l'alerte sécheresse au niveau maximal, tout arrosage est interdit sur décision de la préfecture de la Drôme depuis le 20 juillet 2022. Pour le maire de Valence, ces restrictions menacent des milliers d'arbres, les pelouses et autres plantes.

Dans un communiqué, Nicolas Daragon assure : "la ville a tenté de s’adapter et de gérer avec discernement cette crise de sécheresse sans pour autant laisser mourir des milliers d’arbres et arbustes pour lesquels une absence d’arrosage minimum pendant des semaines serait mortifère, arbres qui seront par ailleurs très utiles lors des décennies à venir afin de garantir des ilots de fraicheur en ville."

La remise en état prendra des années et aura un coût astronomique pour la collectivité - Nicolas Daragon le maire de Valence.

Il poursuit : "l’équipe municipale déplore de devoir sacrifier autant d’espaces créés pendant des décennies ainsi que ses stades qui servent aux compétitions des clubs sportifs de notre ville la remise en état prendra des années et aura un coût astronomique pour la collectivité. Cette décision aura des conséquences massives sur nos clubs. Une forme d’incompréhension nous habite puisque nos voisins ardéchois peuvent continuer d’arroser avec le Rhône alors que la préfecture Drôme nous contraint à tout couper sous peine de 7500€ d’amende à chaque écart".