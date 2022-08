Restrictions d'eau : plus de la moitié des bassins du Vaucluse en situation de crise

Six des dix secteurs de Vaucluse au plus haut des restrictions d'eau. Le préfet interdit d'arroser les pelouses, les jardins, de mettre à niveau sa piscine ou de laver sa voiture.

Le Préfet de Vaucluse place ce lundi trois nouveaux bassins en situation de crise : les Sorgues, le Calavon et le Sud-Ouest du Mont Ventoux. Depuis le début de l’année, le département de Vaucluse subit un manque important de précipitations et des températures exceptionnelles.

En juillet il n'a plus que 3 mm de pluie avec des températures supérieures de plus de 4°C aux normales. C'est le mois le plus chaud depuis 1947. L’ensemble des ressources souterraines est à la baisse et les débits des cours d’eau sont caractéristiques d’un étiage sévère avec une généralisation des tronçons à sec.

Les bassins des Sorgues, du Calavon et du Sud-Ouest du Mont Ventoux passent en situation de crise. Lesbassins du Lez Provençal-Lauzon, de l’Aygues et de l’Ouvèze étaient déjà en crise depuis la semaine dernière.

Les bassins de la Durance et du Sud Luberon sont en situation d'alerte renforcée.

Le bassin de la Meyne est en situation d'alerte. Pour le bassin du Rhône, il s'agit de vigilance pour l'instant.

La préfecture de Vaucluse indique qu'en situation de crise, les arrêtés-cadres « sécheresse » prévoient les mesures de restriction de l’usage de l’eau suivantes :

Pour les particuliers (indépendamment de l’origine de l’eau) :

l’interdiction d’arroser les pelouses, massifs fleuris et jardins potagers ;

l’interdiction de remplir et de remettre à niveau les piscines ;

l’interdiction de laver les véhicules chez les particuliers et dans les stations de lavage professionnelles sauf impératif sanitaire

Pour les collectivités publiques (indépendamment de l’origine de l’eau) :

l’interdiction d’arroser les pelouses, les espaces verts et les ronds-points ;

l’interdiction d’arroser les stades et les espaces sportifs ;

l’interdiction de laver à l’eau, les voiries, terrasses et façades ;

la fermeture des fontaines sauf celles fonctionnant en circuit fermé ;

Pour les entreprises :

l’interdiction de laver à l’eau, les voiries, terrasses et façades ;

l’interdiction d’arroser les golfs, y compris les greens entre 8h00 et 20h00 ;

l’application des mesures de restriction d’eau prévues dans les arrêtés préfectoraux d’autorisation des installations classées protections de l’environnement (ICPE

Pour les agriculteurs :