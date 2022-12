Restrictions de chauffage : 16 degrés en pleine journée dans des logements sociaux à Etouvie

Quand on rentre chez David, on n'a pas très très envie d'enlever son manteau : "Il fait 16 degrés maximum, aujourd'hui".

Pas de thermomètre sur nous pour vérifier, mais on le croit sur parole. Il nous conduit directement dans un coin du séjour : "Vous voyez, le radiateur, on a beau le mettre à fond, il est froid. Quand on se lève, le matin, on garde parfois la couette, pour se réchauffer". Quand on poursuit, la visite, dans toutes les pièces de l'appartement, on peut le constater, aucune pièce n'échappe à la règle, "partout, il gèle".

Le froid partout, cela a une autre conséquence pour David et sa femme : "On a régulièrement notre arrière-petit-fils, les weeks-ends. Mais la dernière fois qu'il est reparti de vacances, il avait 39,5 degrés de fièvre. C'est à cause du froid, pas de doute". La famille d'accueil de l'enfant leur en a voulu, ils ne sont pas sûrs de le revoir à Noël. Il en est de même pour sa petite-fille, de 7 ans.

David est aujourd'hui très remonté, car il paye quand même "80 euros par mois, pour le chauffage". Tout ça pour avoir froid. Pour lui, pas question d'acheter de chauffage d'appoint, comme certains de ses voisins. David estime qu'il dépense déjà bien assez. En plus, "on va peut-être avoir des coupures d'électricité". Et ça, ça lui fait peur : il n'a pas envie d'acheter un chauffage pour au final ne pas pouvoir l'utiliser.

La SIP renvoie vers le prestataire, Cofely

Questionné sur la situation de David, le bailleur SIP, qui se dit "solidaire des locataires, et désolée par la situation" nous indique "suivre les consignes réglementaires, édictées par le gouvernement, en matière de sobriété énergétique". Soit donc 19°C le jour, et 16 degrés la nuit. Sauf que chez David, il fait plus froid. La balle est ensuite renvoyée vers COFELY, le prestataire qui gère le chauffage, et qui a visiblement du mal à tenir le curseur des 19 et 16 degrés, et à distribuer le chauffage. La SIP appelle les habitants à signaler tout dysfonctionnement auprès de Cofely, qui est censé venir faire des relevés de température.

Le souci, indique David, c'est que Cofely le fait déjà, et que les choses ne bougent pas (Cofely, lors de ses relevés de température, surestimerait d'ailleurs la température à l'intérieur des appartements, selon David). L'hiver risque donc d'être très pénible dans le quartier d'Etouvie. Les habitants en appellent aux élus. Le conseiller départemental PCF Laurent Beuvain évoque notamment le cas de quelques malades (un homme atteint de deux cancers, une femme atteinte de fibromyalgie au dernier stade), qui ont besoin de garder une température supérieure à 20 degrés dans leur appartement, et qui risquent de voir leur état empirer si rien n'est fait.