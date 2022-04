La Ville de Marseille veut moins d'affichage publicitaire en ville

La Mairie de Marseille a ajouté des modifications au règlement local de la publicité intercommunal (RPLI), mis en place en 2017 par la Métropole. Mathilde Chaboche, élue à l'urbanisme, tient à écarter les grands affichages et les panneaux lumineux du centre-ville et du littoral.

Une nouvelle voiture, un abonnement à la fibre "toujours plus rapide" ou la prochaine rôtisserie "à trois minutes sur votre gauche", voilà ce qu'on peut voir sur les affiches publicitaires géantes installées en centre-ville de Marseille. Une pollution visuelle que souhaite désormais réduire la municipalité.

Mathilde Chaboche, élue à l'urbanisme, veut réduire la taille des affichages et leur présence autour du patrimoine architectural. Aucun de ces affichages ne doit se trouver dans un rayon de 300 mètres autour des bâtiments historiques, voire 500 mètres pour une quinzaine d'entre eux dont la Major ou L'Abbaye Saint-Victor. Elle entend également écarter les grands panneaux publicitaires (de quatre mètres par trois mètres) du littoral.

Grande affiche, au bout du Vieux-Port © Radio France - Célestin Navarro

L'emblématique "mur de Zidane" est également dans le viseur. Depuis 2007, le visage du footballeur sponsorisé par Adidas, a laissé place sur la Corniche à diverses campagnes de pub. Un affichage haut de treize mètres, d'une surface de 140m², surplombe directement la Méditerranée. Aujourd'hui c'est une publicité pour le village des marques de Miramas. Océane passe dessous tous les jours et s'en plaint : "on est un peu chauvin à Marseille, alors avec Zidane ça passe. Mais là, ce n''est pas beau, c'est quoi l'intérêt ? Il n'y a rien d'artistique et en plus c'est immense" déplore-t-elle. Elle préfèrerait y voir des œuvres artistiques, comme c'était le cas en 2013, avec le collage géant d'un visage, œuvre du Street Artiste JR.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quand vous passez la nuit, vous avez une ville éclairée sans personne - Pierre, habitant de Marseille

Autres affichages publicitaires honnis par la Mairie, les panneaux numériques. Ces écrans d'environ deux mètres de haut n'auront plus leur place dans le centre-ville. Ils diffusent en boucle de courts spots de pub, sous les abris-bus ou dans les lieux de passage. En plus de la pollution visuelle, la nouvelle municipalité de Marseille déplore leurs consommations électriques. Allumé 18 heures par jour, un seul de ces dispositifs consomme environ 20 500 kWh au cours de son existence. C'est l'équivalent de la consommation électrique annuelle de quatre foyers. Un gâchis énergétique pour Pierre, habitant de Marseille : "quand vous passez la nuit, vous avez une ville éclairée sans personne. C'est une consommation inutile et un polluant visuel", lance-t-il.

La mairie de Marseille se donne deux ans pour écarter les grandes affiches et les panneaux numériques du centre-ville. De quoi réjouir Frédéric, un autre habitant de Marseille "Qu'on retrouve enfin notre ville !".