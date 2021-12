Restrictions des voyages depuis le Royaume-Uni : les Britanniques de Dordogne se réorganisent

A quelques jours de noël, les conditions de voyage entre le Royaume-Uni et la France changent. Le gouvernement français durcit les règles à partir de samedi minuit à cause du variant Omicron. En Dordogne, où vivent plus de 9.000 Britanniques, les familles se réorganisent au dernier moment.

Heureusement pour Kathy, sa fille qui arrive de Londres a pu changer ses billets au dernier moment : "elle est institutrice donc avec son emploi, elle a pu changer ses billets d'Eurostar, donc elle a avancé son voyage de 24 heures. Elle va pouvoir arriver ce vendredi, juste avant les restrictions". Kathy mesure cette chance car elle sait "que ça sera très compliqué pour d'autres familles" avec ce changement de règles décidé par le gouvernement français à cause de la circulation du variant Omicron au Royaume-Uni. Cette Britannique installée à Beaumontois-en-Périgord depuis 20 ans va recevoir sa file de Londres mais aussi son fils qui arrive de Dublin en Irlande où les conditions de voyage ne changent pas.

Un séjour raccourci

En revanche, le séjour de sa fille risque d'être raccourci car son gendre n'est pas sûr de venir : "il va arriver après les restrictions s'il le peut donc on ne sait pas comment ça va se passer". S'il arrive à venir, il devra rester en isolement sept jours (sauf s'il a un test PCR négatif 48 heures après son arrivée en France) mais Kathy doute qu'il puisse invoquer "un motif impérieux". "Pour moi, quand on dit les voyages touristiques ne seront pas autorisés, cela prend en compte les gens qui vont voir leurs familles. Il vaut mieux être prudent sinon vous imaginez à l'aéroport ?". La fille de Kathy risque d'écourter son séjour et de repartir plus tôt à Londres pour rejoindre son fiancé.

"Je m'attendais à de telles restrictions"

Kathy suit de près l'évolution de l'épidémie au Royaume-Uni, elle lit la presse française et la presse britannique. La Périgourdine s'attendait à ces nouvelles restrictions "quand on entend Boris Johnson parler de raz-de-marée à cause du variant Omicron, on se dit que la situation est inquiétante au Royaume-Uni". Kathy comprend ces mesures, l'an dernier déjà, des restrictions avaient été prises à quelques jours de noël. Kathy n'espère qu'une seule chose, que tout le monde pourra être réuni l'été prochain pour le mariage de sa fille en Dordogne.