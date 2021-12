Restrictions sanitaires : au marché de Noël de l'Hôtel de Ville, les commerçants veulent rester optimistes

Vers de nouvelles restrictions sanitaires ? C'est ce qu'on saura, lundi 6 décembre, après un conseil de défense sanitaire, alors que la France fait face à une cinquième vague épidémique de Covid-19.

Sur le marché de Noël de l'Hôtel de Ville, Laëtitia Natali vend du café torréfié à Paris, et des bières brassées dans la capitale. Elle redoute la mise en place de restrictions drastiques : "Ne serait-ce qu'un couvre-feu, ça va freiner les ventes. Or, c'est une période importante pour nous, artisans, donc on croise les doigts pour que cela n'arrive pas, et que cette vague nous passe dessus sans trop de dégâts", déclare-t-elle.

Ici, le marché est ouvert de 11h à 21h, tous les jours, jusqu'au 2 janvier. Florence, fondatrice d'une marque d'accessoires pour bébés, estime que les mesures en place sont adaptées : "Dans le chalet, nous respectons scrupuleusement les règles : nous gardons la distance d'un mètre et le masque. Il y a des vigiles qui sont là pour faire respecter son port. Du gel est à la disposition des clients. Globalement, tout est fait pour qu'on soit en sécurité", juge-t-elle.

Noémie Devime, créatrice de vêtements écologiques (à gauche) et Florence, fondatrice de Rose et rêves dorés, une marque d'accessoires pour bébés. © Radio France - Pierre Pillet

Les commerçants espèrent que l'épidémie ne viendra pas tout gâcher, alors que les touristes étrangers sont de retour, pour le plus grand bonheur de Noémie Devime, créatrice d'une marque éponyme de vêtements écologiques : "On a eu des personnes de New York, d'Iran, du Mexique, d'Espagne, donc on a eu un vent d'optimisme." Optimisme qu'elle entend conserver jusqu'à la fin du marché, le 2 janvier.