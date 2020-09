Restrictions sanitaires en Corse : tous à l’apéro ?

Depuis une semaine, les bars doivent tirer le rideau à minuit pétante, alors pour que la fête dure aussi longtemps qu'avant, certains établissements ont décidé de s'y prendre plus tôt, et d'ouvrir avant. Exemples à Corte et Ajaccio.

Les nouvelles mesures de lutte contre la Covid-19 imposent des restrictions aux bars et restaurants, obligeants ces derniers à s’adapter. Au-delà des mesures sanitaires certains ont aussi revu leurs horaires. Obligés de fermer à minuit, ils tentent de déplacer l’apéritif à l’heure du goûter.

La culture de l'apéro

A Corte, ville étudiante, la terrasse du bar « La Coupole » ouvre désormais à 19heures, c’est quasiment deux heures plus tôt qu’auparavant, Thibault y est serveur et pour lui c'est un plus : « Les étudiants avaient un peu perdu la culture de l’apéro depuis quelques années…là les jeunes reviennent un peu à l’apéro à 19h, ça chante, ils ne rouspètent pas à l’heure de partir mais il faut tout de même leur dire 3 à 4 fois…rien de méchant. »

Thibault, serveur au bar "La Coupole" Copier

La terrasse du bar « La Coupole » à Corte ouvre désormais à 19h pour l'apéritif - DR/

L’essentiel du chiffre entre 23h et 2h

Au bar à vin le « 1755 » à Ajaccio qui accueille les clients dès 17h, en revanche ça ne se presse pas au portillon explique son patron Christophe Martinetti : « Ça ne porte pas du tout, ses fruits. _Il n’y a personne qui vient faire l’apéro à 17h_…pour l’instant ça ne sert à rien, on se dit qu’avec les jours qui vont raccourcir peut-être mais là non. Les Anglais font ça, chez nous ça ne se fait pas. Dans la logique nous on fait notre chiffre entre 23h et 2h du matin, le fait de fermer avant ça nous massacre… »

Christophe Martinetti, patron de la brasserie "1755" à Ajaccio Copier