Restructuration chez Renault, quelles conséquences pour l’usine Bosch de Rodez

Alors que l’entreprise Renault a annoncé 5000 suppressions d’emplois, tous les sous-traitants automobiles sont fragilisés. L’usine Bosch de Rodez se sent encore plus menacée car elle ne produit que pour le diesel oublié des aides de l’Etat.

Depuis une semaine, les 600 salariés de Bosch sont de plus en plus inquiets. La crise du secteur automobile risque de fragiliser encore un peu plus leur entreprise. Les annonces de suppressions de postes chez Renault ont été un nouveau signal d’alarme (les dirigeants de Renault ont confirmé 15.000 suppressions d’emplois dans le monde, dont 4.600 en France).

Mais ce qui a surtout fait très peur aux salariés de la Bosch, ce sont les annonces du chef de l’Etat concernant les aides au secteur. Huit milliards d’euros en tout, mais principalement pour aider les ménages à acheter des véhicules hybrides et électriques. Les primes d'aide à la conversion pour les ménages modestes et très modestes vont être élargies. Les trois quarts des Français seront éligibles. Elles pourront atteindre les 3 000 euros et 5 000 euros s'il s'agit d'un véhicule électrique. Le gouvernement vient d'annoncer que le bonus passait à 7000 euros pour les particuliers. Autre nouveauté, les véhicules hybrides rechargeables vont bénéficier d’un bonus de 2 000 euros.

Et rien pour le diesel donc alors que l’entreprise Bosch de Rodez ne travaille que pour les moteurs diesel. D’où l'impression d'abandon dans l'Aveyron explique Cédric Belledent du syndicat SUD.

Pour le mois de juin, les salariés de Bosch subissent 25 % du temps de travail en chômage partiel. Le ministère doit rencontrer les salariés de Bosch à la fin juin pour un nouveau point sur la situation et sur la diversification du site.