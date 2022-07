Retard dans l’installation de la fibre dans le Tarn : pénalités en vue pour SFR

En juin 2019, le département du Tarn lançait une promesse. Dans trois ans, soit en juin 2022, tout le département serait fibré. Tous les foyers tarnais, même les plus reculés, auraient accès à internet à très haut débit grâce à la fibre optique. Mais les trois ans sont passés. Et la promesse n’est pas tenue loin de là. Les arguments sont nombreux de la part de l’opérateur : manque de personnels, manque de matériaux, crise du covid, ect... Surtout, on est très loin d’avoir un calendrier cohérent pour ce chantier porté par l’entreprise SFR.

On ne pas nous expliquer que notre géographie est compliqué. Tout le monde le savait en 2019.

Alors le département promet que son contrat avec l’opérateur va lui permettre d’obtenir des dédommagements insiste Christophe Hérin, le conseiller départemental en charge du dossier. "On ne pas nous expliquer que notre géographie est compliqué. Tout le monde le savait en 2019. Notre territoire reste le même. Il est magnifique avec de veaux paysages mais un peu compliqué pour pourvoir implanter des infrastructures qui supportent l’arrivée de la fibre chez tous les tarnais." Et le département n’a forcé personne insiste l’élu. "Passer de 2031 en terme de déploiement à 2025, ça nous allait. On ne les a pas obligés, mais ils se sont challengé pour 2022. Mais on savait que se serait compliqué. Et on va garder cet avantage-là. On fait jouer des pénalités et on va renégocier pour pouvoir un permettre un déploiement qui va prendre quelques mois ou même un an de plus."

Aucune information réelle et précise

Jean-Luc Alibert est le chef de file de l’opposition de droite au conseil départemental du Tarn. Et il explique : l’ambition affichée de SFR était intenable, et on a fait semblant de le croire dit-il. "Ce n’était pas jouable. Et maintenant on nous donne une nouvelle date 2023 sans aucune information réelle et précise. Il faut réaliser quand trois ans on voulait installer une infrastructure totalement neuve partout dans le département, quand on a mis près de 70 ans à le faire pour le téléphone. Techniquement, on savait qu’on aurait des points de blocages. Et ils arrivent maintenant. On veut juste une vraie visibilité sur le calendrier."

Dans le Tarn, l’opérateur doit déployer 450.000 km de câbles sur le département pour pouvoir connecter 138 .000 foyers". Environ la moitié du chantier a été réalisé. La nouvelle dead-line a été fixée à la fin 2023, mais pour le moment, SFR ne semble pas avoir apporté de garantie sur cette date.