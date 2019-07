Retards de chantier et malfaçons pour le constructeur sarthois des Maisons Lelièvre

Le Luart, France

Des clients des maisons Lelièvre pas satisfaits.

La semaine dernière, Laurent de Fommervault, le nouveau patron de l'entreprise sarthoise basée à Luart nous disait en direct sur France Bleu Maine que la société placée en redressement judiciaire à l'automne dernier avait été racheté par le groupe Pif Holding et surtout qu'après six mois d'activité, l'entreprise reprenait peu à peu son rythme de croisière.

"135 logements seront livrés d'ici la fin de l'année, et l'objectif est d'en construire 250 par an, d'ici deux ans" nous disait le nouveau patron du constructeur sarthois.

Depuis cette interview, plusieurs clients de la région parisienne près de Rambouillet nous ont fait savoir qu'ils étaient toujours en attente de livraison de leur maison et qu'il y avait aussi de nombreuses malfaçons.

Le tableau n'est pas aussi rose.

Cela concerne environ une trentaine de propriétaires de la région parisienne près de Rambouillet. Sandrine, par exemple, devait emménager avec son conjoint et ses enfants dans sa maison le mois dernier mais actuellement, il n'y a que les murs, la dalle et les fenêtres. Après plus de six mois d'arrêt de chantier, elle attend les plaquistes. Sa maison lui a coûté 300.000 euros. Elle paye son crédit tous les mois, et parallèlement paye un loyer pour un autre logement. Au-delà de ces retards de chantier, il y a aussi des propriétaires qui ont accepté la livraison mais qui ont plusieurs malfaçons. L'un d'entre eux nous a confié avoir un trou dans son garage. La trappe qui devait être installée n'a jamais été mise : ses toilettes ne sont pas au bon endroit, les volets électriques font du bruit, et l'enduit extérieur est à reprendre. Il a réglé sa maison sauf les 5% de réserve qui sont bloqués à la caisse des dépôts et consignations.

Pour le moment, ces propriétaires multiplient les courriers recommandés mais il n'y a pas de procédure judiciaire.

Tous les clients seront livrés et les malfaçons rattrapées

Laurent de Fommervault, le nouveau patron des maisons Lelièvre que nous avons joint de nouveau ce lundi se veut rassurant : "toutes les maisons seront livrées et elles seront livrées dans de bonnes conditions. Si aujourd'hui, nous essayons de rattraper les retards, nous ne le faisons jamais au détriment de la qualité. Je sais que parfois il a fallu refaire des prestations qui avaient été mal faites avant la reprise. Le principe du contrat de maison individuelle, c'est que la maison qui est livrée doit l'être dans de bonnes conditions donc il est évident que si, il y a des malfaçons, elles seront reprises. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. On est très exigeant sur la qualité de nos maisons donc il est bien évident que l'ensemble des éventuelles malfaçons seront rectifiées".

