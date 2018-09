Aéroport d'Orly, Paray-Vieille-Poste, France

Une panne sur le réseau électrique de l’aéroport d’Orly ce samedi matin a provoqué des retards et paralysé le trafic. Selon Aéroport de Paris, la coupure d’électricité est survenue à 7h45. Sur Franceinfo, la direction parle d’une coupure courte et d’une situation maîtrisée : "La coupure a été très courte et le réseau secondaire de l’aéroport a pris le relais ". La direction précise que la remise en marche peut prendre un peu de temps. Cela a des incidences sur la livraison et l'enregistrement des bagages.

Retour à la normale en milieu de matinée

Paris Aéroport assure que la situation est revenu quasiment à la normale en milieu de matinée.

Une panne du réseau électrique RTE a impacté certains équipements de l’aéroport Paris-Orly en début de matinée. L’incident est désormais terminé ; les opérations reprennent progressivement. — Paris Aéroport (@ParisAeroport) September 22, 2018

Une soixantaine de vols au départ d'Orly ont accusé des retards au décollage entre 7h45 et 10h15, sans que l'on sache si tous ces retards sont liés au problème électrique. L'incident électrique n'a pas affecté les actions de décollage et d'atterrissage en elles-mêmes selon la direction.

Sur twitter, certains passagers ont fait état de leur colère devant la situation qu'il jugeaient beaucoup moins idyllique.

Mon avion pour #Lorient est donc parti ! Sans moi, puisque je n’ai pas pu déposer mon bagage @hopinfos@AirFranceFR

Je repense à ce monsieur d’#Orly qui m’a dit les yeux dans les yeux : « monsieur on ne vas pas faire décoller un avion sans les passagers » merci @GroupeADPpic.twitter.com/nUp2icpGEl — Nicolas Herbeaux (@Nicolasherbeaux) September 22, 2018

Des infrastructures fragiles

Cette panne intervient quelques jours après un article du Parisien qui faisait état de la fragilité des installations électriques, à l’aéroport de Paris mais aussi dans cinq grandes gares françaises. Le PDG de RTE l’avait expliqué lors d’une audition mercredi par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. Son audition faisait suite à la panne du 27 juillet sur le réseau ferroviaire et avait fortement impacté le trafic.

Il est reproché à ces infrastructures de transports d'avoir une seule source d’alimentation, ce qui peut poser problème si cette source connait des défaillances.