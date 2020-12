Retards pour le permis, embouteillage sur les leçons de conduite : les auto-écoles ont subi les confinements

Depuis le déconfinement, les auto-écoles ont pu reprendre les cours. Mais à Cherbourg-en-Cotentin, les jeunes doivent s'attendre à quelques retards et embouteillages dû aux deux confinement de 2020.

La salle dédiée habituellement au code de la route de l'auto-école "4 drive" d'Equeurdreville est désespérément vide. Le gérant de l'établissement David Hourriez n'a plus le droit d'y accueillir le moindre élève. Comme ses collègues, il doit s'adapter aux deux confinements subis cette année et de nombreux jeunes doivent s'attendre à des embouteillages pour prendre les leçons. "On avait pu rattraper quasiment tout le retard cet été, mais avec ces 5 nouvelles semaines de fermeture, il faut se rendre à l'évidence, il y aura du retard, mais les élèves sont compréhensifs."

La théorie, principale victime...

Si David Hourriez s'arrête devant sa salle de code, c'est parce que là est la principale perturbation post-confinement. "Au printemps dernier, nous pouvions accueillir 4 jeunes ici, mais désormais, c'est terminé", explique-t-il. Le suivi se fait donc en ligne, mais pour les nouveaux inscrits, ce n'est pas confortable. "J'ai une élève qui est arrivée fin octobre, je ne l'ai toujours pas vue", se désole le gérant.

...la pratique changée également

Parmi la cinquantaine de jeunes inscrits à "4 Drive", Thomas, 19 ans, étudiant en biologie. Lui, le code, il a eu de la chance. "Je l'ai eu le 11 mars, juste avant le 1er confinement, à une époque où on pouvait encore venir à l'auto-école." Désormais, place aux leçons de conduite, il en est d'ailleurs à sa 17ème. Les masques, lingettes et gel hydroalcoolique ont fait leur entrée dans l'habitacle. A l'issue du cours, il faut prendre quelques minutes pour tout nettoyer.

Enfin, les passages de l'examen de conduite ont eux aussi ralenti le rythme. David Hourriez a en général 9 créneaux par mois. "Pour décembre, j'en ai 7 et en janvier, probablement 6..." Une difficulté pas insurmontable mais qui s'ajoute au reste. "J'attends avec impatience de pouvoir retrouver mes élèves comme avant", conclut le gérant.