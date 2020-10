Retour à 90 km/h en Lozère

La Présidente du Conseil départemental et le Président de la commission Infrastructures ont dévoilé, jeudi 1er octobre, le nouveau panneau routier de limitation de vitesse à 90km/h sur les routes départementales. Une décision qui fait suite à celle prise par le gouvernement d'abaisser la vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur les routes bidirectionnelles (double sens de circulation sans séparateur central) de France, hors agglomération, au premier juillet 2018.

Reportage de Said Makhloufi Copier

Les services de la direction des routes de la collectivité ont produit, dès début 2020, l'étude d'accidentalité nécessaire sur la base des fichiers accidents communiqués par l’État. _Le réseau routier départemental a été découpé en 551 sections_. Pour chacune, l'accidentologie sur les cinq dernières années, soit de 2014 à 2018 a été étudiée. Seuls 35 tronçons sur 551 ont connu au moins deux accidents au cours de cette période. Sur l'immense majorité des tronçons (445), aucun accident n'a été recensé. Sophie Pantel

Le retour à 90 a été bien perçu pas les habitants comme l’explique Bruno chauffeur routier : "on perd du temps sur la route, 80 ou 90 ça n’est pas la même chose". Sentiment partagé par David ambulancier : "nos routes de Lozère sont belle et bien entretenue, c’est donc plus facile de conduire". Seul bémol pour Bertrand automobiliste, le coup de ce revirement : "on n’aurait jamais dû passer à 80, ça nous coûter de changer encore une fois tous les panneaux". Et en effet, le changement des 140 panneaux du département coûtera 80 000 euros.



Les chiffres de la sécurité routière en Lozère

Pour 2019 : 3 morts sur les routes du département. Le chiffre le plus faible jamais enregistré, identique à 2018. En 2020 : de janvier 2020 à fin août 2020 : 4 morts sur les routes dont deux sont liés à des malaises dont 1 était un cycliste

Concernant les autres accidents, sur l’année 2020 le nombre des blessés hospitalisés et des blessés non hospitalisés est en baisse comparativement à la même période en 2019.