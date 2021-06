Retour à la normale pour les appels vers les numéros d'urgence dans le Berry

Il est de nouveau possible de joindre les numéros d'urgence 15,17 et 18 après une passe massive qui a affecté la quasi totalité du territoire. L'opérateur Orange, évoque un retour à la normale des services de téléphonie fixe et des numéros d'urgence depuis minuit. Le réseau reste toutefois sous surveillance, notamment avec "la montée en charge des prochaines heures" précise Orange. Dans le Berry, la situation semble redevenue normale, meme si des bugs temporaires peuvent encore subsister.

Thierry Humbert, directeur de cabinet du Préfet de l'Indre, confirme ce jeudi matin que la situation est rétablie : "Des tests ont été réalisés toutes les deux heures depuis minuit et demi et tout refonctionne à priori". Le ministère de l'Intérieur doit faire le point avec les préfets des départements dans la matinée.

La panne, liée à une maintenance d'Orange selon le ministre de la santé Olivier Véran qui s'exprimait hier soir sur TF1, avait commencé en fin d'après midi ce mercredi, et par effet domino, a concerné l'ensemble des opérateurs. Dans tous les départements, et notamment dans l'Indre et le Cher, des numéros d'appel d'urgence de substitution, avaient été mis en place.