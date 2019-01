Neige : retour à la normale pour les transports scolaires dans l'Orne et le Calvados ce vendredi

Les deux départements ne sont plus qu'en vigilance jaune neige et verglas. Le ramassage scolaire reprend donc ce vendredi, sauf décision de dernière minute.

Caen, France

Ce jeudi après-midi, huit départements du Nord de la France sont en vigilance orange neige et verglas. C'est jaune seulement dans l'Orne et le Calvados. Les transports scolaires reprennent donc normalement ce vendredi dans l'Orne après deux jours d'interruption. Les bus circuleront également dans le Calvados, sauf si les chaussées sont finalement trop glissantes.

#Neige Transports scolaires maintenus dans le #Calvados. Des circuits de ramassage scolaire pourront toutefois ne pas être assurés quand les conducteurs auront considérés que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour prendre la route. — Préfet du Calvados (@Prefet14) January 31, 2019

⚠️#VigilanceJaune pour le risque #NeigeVerglas est toujours en cours sur le département de l'#Orne. Les gelées sont généralisées et peuvent s’accompagner de brouillards givrants. De la pluie/neige est attendue cet après-midi.

▪️Restez prudents

▶️https://t.co/DlBtPzTDNbpic.twitter.com/ez5Q0mv5La — Préfet de l'Orne (@Prefet61) January 31, 2019

La neige fait son retour en Normandie ce jeudi soir. Il pourrait tomber un à trois centimètres principalement dans le bocage virois, la Suisse Normande et le pays d'Auge selon la préfecture du Calvados. Les chaussées sont très humides et des gelées pourraient arriver dans la nuit. La ville de Caen annonce des opérations de salage à partir de 23 h.

En conséquence, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes n'ont pas le droit de dépasser depuis jeudi après-midi et sont limités à 80 km/h. Jeudi en fin d'après-midi, plusieurs accidents sont survenus sur l'A84 et la nationale 13.