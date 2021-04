Retour à la réalité difficile pour les restaurateurs toulousains

Emmanuel Macron a dévoilé ce jeudi à la Presse Quotidienne Régionale le calendrier du déconfinement. Dans le lot des annonces, la réouverture des bars, des restaurants et des lieux de culture et surtout l'autorisation de recevoir du public en terrasse à partir du 19 mai. Pour certains restaurants fermés depuis le 10 novembre n'ayant pas fait de vente à emporter, c'est un retour brutal à la réalité. Il faut appeler les fournisseurs, programmer le retour des employés et tout simplement se préparer à un retour à la normale progressif, après six mois de fermeture.

Compter sur ses clients

Dans le centre-ville de Toulouse, non loin du Capitole et de la place Wilson, Jean-Pierre à la restauration dans la peau depuis 24 ans. Depuis qu'il connaît le calendrier de réouverture, il reste perplexe.

"On espère qu'il y aura des produits chez nos fournisseurs. On n'a pas trop de retours pour l'instant. En fait, on n'arrive pas à se projeter. On ne sait pas combien de temps ça va fonctionner, comment ça va fonctionner. On va essayer de refaire la même chose que ce qu'on faisait avant, avec en plus, la vente à emporter. On suppose qu'on pourra continuer à en faire. On n'en est pas certain parce qu'on peut aussi se dire que les clients vont avoir envie de manger sur place et voudront pas continuer de prendre emporter. Il y a plein de gens qui en ont marre de manger comme ça dans le bureau ou sur le bord d'un trottoir. On a une clientèle de fidèles, d'habitués, donc on communique avec eux. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de retour pour autant. On savait qu'ils allaient être là pour l'emporter. Ils nous l'ont dit autant là, ils nous disent pas ce qu'ils vont faire."

Le couple est derrière le restaurant "le Goût en Train" depuis 24 ans. © Radio France - Louis Fontaine

Après la vente à emporter, Jean-Pierre commence petit à petit à imaginer comment recevoir ses futurs clients fidèles sur sa terrasse qui ne comporte seulement qu'une dizaine de places.

Se projeter sans certitude

Dans l'Hôtel Ours Blanc, place Victor Hugo, Emilie a lancé la partie restauration juste avant le deuxième confinement, début octobre 2020. Elle est consciente du chemin à réaliser.

"Je ne vais pas compter sur les clients fidèles mais à un moment il faut se lancer et passer outre le contexte sanitaire. Avec les clients de l'hôtel, on peut déjà tester notre niveau en cuisine, c'est encourageant. On travaille avec des fournisseurs locaux, qui sont sur les marchés. On va pouvoir gérer nos stocks facilement et s'adapter en fonction de la demande."

Emilie, co-gérante de l'Hôtel Ours Blanc qui vient d'ouvrir son restaurant à l'intérieur des locaux © Radio France - Louis Fontaine

Attention, vous ne pourrez pas aller en terrasse à plus de six personnes par table dès la réouverture et probablement uniquement le midi au démarrage car le Président de la République n'a décidé de repousser le couvre-feu à 21 heures qu'à partir du 19 mai.