Retour annoncé d'un cinéma permanent au centre ville de l'Isle-sur-la-Sorgue

L'Isle-sur-la-Sorgue, France

L'Isle-sur-la-Sorgue va retrouver son cinéma en cœur de ville. Le rêve est sur le point de devenir réalité. Le projet porté par la municipalité et par la société Trévans (qui exploite déjà 4 cinémas à Pertuis, Barcelonnette, La Ciotat et Digne-les-Bains) verra le jour dans l'ilot de La Tour d'Argent entièrement réhabilité en plein centre ville. Les travaux d'1,5 à 2 millions d'euros débuteront dans un an pour une ouverture prévue fin 2021.

Un plus pour l'activité du centre ville

A l'heure des complexes cinématographiques en périphérie des villes, le pari peut sembler fou. Pourtant, le retour des cinémas au cœur des villes est aussi souhaité par de nombreux élus et même encouragé par les professionnels du secteur. Les enjeux sont multiples : attirer de nouveaux publics, créer du lien social entre les habitants et soutenir l'économie de proximité, souvent malmenée au centre de nos villes et villages. La société Trévans promet une programmation pour "tous les publics" et l'établissement de passerelles avec les associations culturelles de la ville, en particulier La Strada qui organise du cinéma itinérant depuis 28 ans à l'Isle-sur-la-Sorgue.

Pierre Gonzalvès maire et Jean-Christophe Benbakir de la société Trévans présentent le projet © Radio France - Daniel Morin