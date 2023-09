Retour au 90 km/h sur dix routes du Var

Les 80 km/h disparaissent sur 10 routes du Var. Il est désormais autorisé de rouler jusqu'à 90 km/h sur la DN7, sur la D43 entre Brignoles et Cuers ou encore sur la D98 entre Hyères et Bormes (voir carte ci-dessous). En tout, 170 km sont concernés aux quatre coins du département par ce changement de limitation de vitesse. Une volonté affichée par Jean-Louis Masson dès son élection à la tête du Conseil départemental du Var en octobre 2022 et comme l'autorise la loi d'orientation des mobilités de décembre 2029.

Le président LR du département précise que ce changement de limitation de vitesse "n'intervient que sur des itinéraires qui sont sûrs et où ont des aménagements ont été réalisés pour améliorer la sécurité". La liste des 10 premiers axes concernés par le retour du 90 km/h a d'ailleurs été validée par le préfet du Var puis par la commission départementale de sécurité routière.

Jean-Louis Masson ajoute qu'"il n’est pas question de systématiser le retour aux 90km/h à l’ensemble du département. Mais d’autres sections pourraient basculer dans les mois qui viennent. Des études sont en cours et nous attendons également le retour d'expérience sur les dix premiers axes qui viennent de retrouver les 90 km/h".

Avec ce changement de limitation de vitesse, 155 panneaux ont dû être changés pour un coût total de 25.000 euros.