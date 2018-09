Corse, France

A l'initiative de l'exécutif de Corse, une réunion a été organisée au lycée du Fium’Orbu, théâtre de l'incident du dit « Sò qui » il y a de cela quelques jours, où un élève a été réprimandé par son enseignant après lui avoir répondu en Corse. Représentants du rectorat, des parents d'élèves, des élus locaux, tous souhaité l'apaisement. Cet épisode malheureux a mis en évidence la difficulté de la place de la langue corse au sein des lycées hors des filières bilingues. Christian Mendivé, directeur académique de Haute-Corse, colnsidère que la langue corse a toute sa place dans l'éducation nationale : « La langue corse est légitime partout en Corse. Nous n’avons pas remis cela en question. On a aussi bien examiné ce cas de vie scolaire qui vient de se passer et qu’il ne faut pas caricaturer. Ce qui a été dit sur le comportement de l’enseignante et de l’élève sont des propos souvent caricaturaux. Il faut remettre les choses à leur place. »

Christian Mendivé, directeur d'académie de Haute-Ciorse Copier

Saveriu Luciani, conseiller exécutif en charge de la langue Corse, a salué la volonté des participants à sortir de cette crise par le haut : « Nous avons réaffirmé un certain nombre de principe : le droit au respect mutuel, entre enseignants, parents et enfants, le droit aussi d’usage de la langue corse dans l’espace éducatif. Mais je crois qu’il y avait surtout à l’occasion de cette réunion la volonté de sortir de cette situation de crise par le haut »