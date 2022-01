Suite aux annonces du gouvernement, les entreprises qui comptent plus de 50 salariés doivent mettre en place le télétravail pour trois voire quatre jours par semaine. Dans les Pyrénées-Atlantiques, cela concerne 550 sociétés. Dans les Hautes-Pyrénées, les employés de Daher en sauront plus ce lundi.

Retour au télétravail pour de nombreuses entreprises en Béarn et Bigorre

Trois jours par semaine, c'est le retour du télétravail pour un grand nombre de salariés. À partir de ce lundi, les entreprises doivent instaurer trois ou quatre jours de télétravail, lorsque cela est possible dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Cette annonce du gouvernement a été relayée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques en fin de semaine dernière. Éric Spitz prévient que "les services de l'Etat veilleront à ce que le décret du gouvernement soit respecté".

200 à 300 personnes en télétravail chez Daher à Tarbes

En Bigorre, c'est la même limonade. Philippe de Segovia, en charge de la communication chez le constructeur aéronautique Daher, explique que les modalités du télétravail seront connues cette semaine : "Il doit y avoir une présence physique pour l'encadrement des équipes. Certaines taches ne peuvent pas être réalisées à distance, notamment l'enregistrement et la livraison des avions, et qui marche plutôt bien ! C'est aussi pour tout ce qui est logistique et lié à la production."

D'après Philippe de Segovia, "ce sont toutes les professions intellectuelles qui peuvent être en télétravail, ça concerne 200 à 300 personnes sur un effectif total de 1.500". Le salarié de Daher ajoute : "Les côtés négatifs, c'est l'éloignement, il n'y a plus d'échanges imprévus autour de la machine à café."

Philippe de Segovia, chargé de communication chez Daher à Tarbes Copier

Télétravail pour les agents du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques

L'administration saura montrer l'exemple avait dit le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en fin de semaine dernière. Ces derniers jours, au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, le télétravail été fixé à un ou deux jours par semaine. À partir de ce lundi, ça va passer à trois, au moins. Une mesure importante puisque sur les 2.500 salariés, 70 cas de covid ont été recensés en décembre.

Pas en jogging mais en chaussons !

Stéphanie Garbay, chargée d'opération à la mission habitat au Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, est prête à télétravailler : "On est équipés comme il faut ! Je suis quand même bien installée, j'avais une commode que je n'utilisais pas, j'ai mis mes dossiers dedans. C'est confortable. Je ne suis pas en jogging mais en chaussons ! [...] Je suis au calme, je suis juste avec mon chat !" Travailler seul permet d'avancer plus rapidement sur les dossiers reconnaît Stéphanie Garbay.

Stéphanie Garbay, salariée au Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques Copier

Après avoir sollicité plusieurs entreprises en Béarn, le groupe Daniel basé à Abos confirme que le télétravail est aussi appliqué pour certains salariés dans les prochains jours. Autre exemple, à la Polyclinique de Navarre à Pau, entre 5 et 10% des employés télétravailleront.