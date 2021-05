Retour au travail en présentiel : Vers un pass sanitaire à la cantine ?

Beaucoup d'incertitudes pour l'assouplissement du télétravail en entreprise à partir du 9 juin. Le président de l'association des DRH du Finistère se pose la question d'un pass sanitaire dans les restaurants d’entreprises.

Que va-t-il se passer au 9 juin ? Ce qui est sûr, c'est que le travail ne va pas reprendre à 100% en présentiel. On se dirige vers une reprise progressive du travail à son poste, annonce la ministre du Travail.

Reprise du présentiel dans le cadre du dialogue social

Dans le public, les fonctionnaires pourront reprendre trois jours par semaine. Et dans le privé ? "Le deuxième message, c'est que la négociation sur la poursuite du télétravail doit se faire dans le cadre du dialogue social", rappelle Frédéric Chauveau, président de l'Association des directeurs des ressources humaines du Finistère. "Le télétravail devra s’adapter à chaque entreprise. Les attentes ne sont pas les mêmes."

Le travail en entreprise, un lien de socialisation très fort

Et l'attente, c'est de retrouver ses collègues : "Les télétravailleurs souhaitent revenir en entreprise parce que c’est un lien de socialisation très fort. Aujourd’hui, on a beaucoup d’isolement. On va essayer de travailler avec la médecine du travail. Pour les managers, c’est compliqué aussi : comment diriger à distance ?"

Le pass sanitaire pourrait être une solution pour accéder aux cantines

Et pour la pause de midi, le déjeuner ? "Des cantines ont fermé parce qu’elles ne pouvaient pas gérer les contraintes sanitaires", rappelle Frédéric Chauveau. "D’autres ont mis du PVC sur les tables. Si les salariés reviennent, les cantines devront s’adapter en fonction de ce que dira le gouvernement. Le pass sanitaire pourrait être une solution pour accéder aux cantines."