Ardèche : retour aux 90km/h sur les routes départementales

Dépasser les véhicules trop lents sans avoir peur de franchir la limite des 80 km/h sera bientôt possible en Ardèche. À partir de ce jeudi 1er septembre 2022, la vitesse sera limitée à 90 km/h sur les départementales ardéchoises. 172 portions jugées accidentogènes restent limitées à 70 km/h. Seule la nationale 102 allant du Teil à la Haute-Loire conserve ses panneaux 80 km/h.

En 2018, la limitation à 80 km/h est décrétée par le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe. Comme près de la moitié des département français, l'Ardèche fait machine arrière sur 3500 kilomètres de routes. Pour Olivier Amrane, le Président du Département de l'Ardèche, qui rappelle que 85 % des Ardéchois doivent utiliser un véhicule pour travailler, "il faut laisser respirer nos territoires et cesser de mépriser la ruralité."

Pas plus d'accidents liés à la vitesse selon le Département de l'Ardèche

En 2019, un an après le passage à 80km/h, le département dit constater une très forte hausse du nombre de victimes de la route. Il y a eu 20 décès sur les routes en Ardèche en 2020 contre 20 en 2017 avant la mise en place des 80km/h. Les accidents recensés démontrent que la prise d’alcool et de stupéfiants explose depuis 2018 avec des augmentations de 14% avant 2018 et 40% après 2018.

Réaménager les axes dangereux

Pour accompagner ce retour aux 90 km/h, le Département a engagé des travaux de voirie. Sur la départementale 107 à Saint-Thomé, il a été procédé à une rectification des virages et une modification de la route afin d’améliorer la sécurité des usagers. À Château-Rouge, sur la commune de Saint-Georges-les-Bains, des feux tricolores seront bientôt installés. Les travaux de doublement du pont de Charmes-sur-Rhône prévoient eux aussi des traversées sécurisées pour les piétons et cyclistes.

Le coût pour le changement d’environ 260 panneaux, correspond à une dépense de l’ordre de 60 000 euros, ce qui représente 0,014% du budget départemental.