Retour aux 90 km/h en Côte-d'Or : "ce n'est pas figé dans le temps"

Plus de 1000 kilomètres de routes de Côte-d'Or sont passées d'une vitesse de 80 à 90 km/h, lundi 2 mars 2020. La réinstallation des panneaux va durer plusieurs semaines.

Panneau de limitation à 90 km/h sur la route départementale 974, entre Dijon et Beaune

Depuis le lundi 2 mars 2020, les panneaux "vitesse limitée à 90 km/h" sont de retour le long de certaines routes de Côte-d'Or. Plus de 1100 kilomètres de routes, sur les 5670 kilomètres que compte le département, sont concernés. L'installation des panneaux va prendre au moins deux semaines. L'opération se chiffre entre 400.000 et 500.000 euros.

Une situation qui peut évoluer

"Ce n'est pas figé dans le temps, dans un sens ou dans un autre, indique Hubert Poullot, président de la commission transport au Conseil départemental de Côte-d'Or. Si on constate un secteur qui devient accidentogène, le département pourra le repasser de 90 à 80 km/h. Ou l'effet inverse. Si on a une possibilité de repasser à 90 km/h une route à 80 km/h, le département pourra prendre cette décision". Un observatoire de la sécurité routière - composé d'instances du département, de membres des forces de l'ordre et d'association d'usagers - a été créé à cet effet au mois de février.

L’ensemble des routes du département sont équipées pour rouler à 90 km/h

La carte des routes concernées