Retour aux 90 km/h sur des routes du Bas-Rhin : avis défavorable de la commission de sécurité routière

Six portions de route devraient revenir à 90 km/h dans le Bas-Rhin.

La commission départementale de la sécurité routière du Bas-Rhin, réunie ce mardi 3 mars, a émis un avis défavorable au relèvement à 90 km/h de 54 kilomètres de routes départementales. La commission avait été saisie par le président du conseil départemental du Bas-Rhin, Frédéric Bierry. Son avis est uniquement consultatif.

Dans un communiqué, la préfecture indique que dans le cas où la mesure serait mise en œuvre en dépit son avis défavorable, la commission préconise d'accompagner le relèvement de la vitesse par une communication adaptée auprès des usagers de la route, de procéder à l'étude de l'accidentalité et des vitesses pratiquées (voitures légères et poids lourds) sur les sections relevées, et d’en communiquer publiquement les résultats dans les douze mois suivant la mise en œuvre de la mesure.

Les sections de route concernées par le relèvement de la vitesse à 90 km/h représentent 1,5 % du réseau départemental du Bas-Rhin. Il s'agit des routes suivantes :