Retour aux chantiers navals de la Seyne-sur-Mer avec le livre "De notre monde emporté" de Christian Astolfi

"De notre monde emporté" (aux éditions "Le bruit du monde" nouvelle maison d'édition à Marseille) est une immersion dans le monde des chantiers navals de la Seyne-sur-Mer dans les années 70-80. Un récit sous forme de roman d'un monde ouvrier qui était aussi celui de l'auteur Christian Astolfi qui lui travaillait à l'arsenal à Toulon, juste en face. Il était charpentier-tôlier pour réparer les navires de la marine, le même site sur lequel son père était mécanicien.

C'est un monde important qui dit beaucoup de choses d'hier mais aussi d'aujourd'hui et "De notre monde emporté" c'est celui de la fin des chantiers navals à la Seyne-sur-Mer (1987), dans un environnement économique ou la mondialisation impose déjà sa loi - Christian Astolfi

Dans son roman publié ce jeudi 7 avril, l'auteur rend hommage aux 2.000 ouvriers qui ont lutté et qui ont travaillé au quotidien parfois dans l'ombre. De ces chantiers sont sortis 1.944 coques de navires qui sillonnèrent les mers du monde, paquebots, pétroliers, méthaniers. En 1987 ces chantiers ferment c’est la fin d’une histoire, d’une grande époque : "Une à une les grandes forteresses industrielles tombent à cette époque et donc les chantiers navals. Et nous sommes dans un contexte paradoxal parce que la gauche est au pouvoir élue en grande partie par la classe ouvrière et pourtant il y a le revirement en 83 qui va balayer les idéaux et la classe ouvrière va passer d'une espérance à un désenchantement" explique Christian Astolfi.

Les anciens salariés se retrouvent aujourd’hui dans le combat pour faire reconnaître le préjudice de la maladie ou de l’anxiété : "C'était terrible pour eux parce que toute la ville les identifiait et parce que ça se perpétuait de père en fils et en même temps il y avait une forme de destruction avec notamment l'amiante qui apparaît dans leur corps qui est un héritage empoisonné".

Christian Astolfi a d'ailleurs dédié le livre à son père, Paul, et son oncle Dominique, emporté par un mésothéliome, cancer dû à l'amiante. De ces ateliers de la Seyne, il ne reste quasiment rien, à part la carcasse taguée de la "mécanique générale", à l'extrémité du site.