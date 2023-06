Retour de Ferrari aux 24 heures du Mans : "C'est dingue de voir tous ces fans"

Des drapeaux sang et or, des casquettes marquées du cheval cabré et des chants à la gloire de la Scuderia*. Pas de doute les tifosis sont au rendez-vous aux 24 Heures du Mans. Et ils ne viennent pas tous d'Italie. Vincent, un jeune Manceau, arbore fièrement un polo Ferrari : "Je suis fan depuis tout petit. J'ai des tee-shirts, des porte-clés, la coque de téléphone portable. Quand on aime, on ne compte pas". Et quand on lui demande combien ça lui coûte, la réponse fuse : "Acheter un polo coûte moins cher que d'acheter la voiture !" Certes.

La boutique Ferrari du village des 24 heures du Mans © Radio France - yann lastennet

En Italie, il y a Ferrari et les lasagnes

Mais cela fait les affaires d'Habiba, une des vendeuses de la boutique Ferrari du village des 24 Heures. Et des Vincent, elle en voit beaucoup en ce moment : "On a ouvert la boutique mardi et il y a déjà beaucoup de monde. Des Français évidemment mais aussi beaucoup d'Anglais, des Américains et puis aussi des Italiens. Ils viennent acheter un souvenir du Mans qu'ils ramèneront à la maison". Ce qui se vend le mieux : le tee-shirt rouge ! Habiba est originaire de Parme. C'est une passionnée de la marque au cheval cabré quitte à en rajouter : *"*Ferrari, c'est la marque la plus connue dans le monde et tout le monde l'aime. Et puis c'est un symbole de l'Italie. En Italie, il y a les lasagnes et Ferrari !". Voilà pour le cliché mais c'est vrai que la passion des tifosis n'a pas de limite.

Antonio Giovinazzi, pilote de l'hypercar #51 Ferrari et ancien pilote de formule 1 © Radio France - yann lastennet

Une ambiance de dingue

Déjà présents, le week-end dernier au pesage (les vérifications techniques et administratives), place de la République au centre-ville du Mans, les supporters Ferrari ont migré sur le circuit pour cette première journée des essais. Antonio Giovinazzi, un des trois pilotes de l'Hypercar Ferrari #51, se dit impressionné par leur ferveur, mais aussi celle que génère cette centième édition des 24 heures du Mans. "C'est dingue de voir autant de monde. C'est super pour nous, pour l'équipe mais aussi pour le championnat du monde d'endurance. J'espère que nous allons faire une bonne course et décrocher un bon résultat pour les remercier".

Les rouges sont dans le coup. Les deux voitures de la Scuderia s'élanceront en première ligne samedi à 16H, au départ de la course, après avoir décroché la pole position .

* écurie en italien