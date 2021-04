Retour de l'école à la maison : "c'est très pesant", témoigne une famille en Alsace

Après le week-end de Pâques, c'est le grand retour de l'école à la maison pour les 330.000 élèves alsaciens de la maternelle au lycée. Cela commence à partir de ce mardi, jusqu'à vendredi, avant deux semaines de vacances, conformément aux annonces d'Emmanuel Macron le 31 mars dernier, pour freiner l'épidémie de Covid-19.

Chez Claire Noël, mère de trois enfants dans la vallée de Villé, dans le Bas-Rhin, elle va falloir de nouveau jongler avec son travail dans les vignes, son mari en télétravail, avec aussi les deux petites qui sont en moyenne section et en CP. Leeloo, la grande est en troisième, elle doit passer son brevet à la fin de l'année.

Revoir toute l'organisation

C'est donc une nouvelle organisation qui ne réjouit guère la mère de famille. Elle ne sera pas présente beaucoup pendant cette semaine, c'est surtout la grande fille qui va avoir la charge des deux petites sœurs . "Nous parents, on ne pas remplacer les instituteurs, les professeurs. En fait on est parents et on a le droit que de travailler, avec cette situation," s'exaspère Claire Noël.

Ce sera un casse-être chez les Noël, le retour de l'école à la maison

C'est la plus grande Leeloo, qui devra superviser le travail de ses deux petites sœurs, alors que l'adolescente va passer son brevet des collège, à la fin de l'année scolaire. "Pendant leur sieste, je serai tranquille et là je vais pouvoir me mettre à fond dans le travail. Mais avant sera difficile, car il faudra que j'aide mes sœurs et ce ne sera pas facile avec tous les devoir que j'ai," explique Leeloo. Toute la famille espère que ce retour de l'école à la maison soit enfin la dernière fois.

Le retour à l'école est programmé le 26 avril pour les enfants de la maternelle au CM2. Il faudra patienter une semaine supplémentaire pour les élèves du collège et du lycée, le retour en classe est prévu le 3 mai.