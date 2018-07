Auréolé de leur titre de champion du monde, les Bleus ont eu droit à un accueil triomphal lundi à Paris. Après avoir défilé devant des centaines de milliers de personnes sur les Champs-Elysées, ils ont été reçus à l'Élysée par le président Emmanuel Macron, dans une ambiance joyeusement décontractée.

Une journée de fête ternie par quelques incidents aux abords du palace Le Crillon dans la soirée. Exaspérés et déçus de ne pas apercevoir les joueurs au balcon, des supporters ont laissé éclater leur colère. Certains ont jeté des bouteilles sur les forces de l'ordre présentes, qui ont ensuite fait évacuer la place de la Concorde.

Le déplacement au Crillon n'a "jamais été programmé"

Invité à s'expliquer ce mardi sur franceinfo, Philippe Tournon, chef du service de presse de l'équipe de France de football, a affirmé que le staff n'avait pas prévu que les joueurs se rendent à l'hôtel parisien. "Jamais" un tel déplacement "n'a été programmé de notre part" a-t-il assuré.

"Des réunions ont eu lieu avec l'Elysée pour ce qui est de l'Elysée, avec la préfecture pour les différentes manifestations" a précisé Philippe Tournon, "j'attends qu'on me dise – je n'ai pas d'éléments actuellement – qui, quand, comment, au nom de qui a été annoncée officiellement qu'il y aurait quelque chose au Crillon."

"Les joueurs sont en vacances"

"Il faut être très clair : à partir du moment où un certain nombre de festivités ont été envisagées, l'équipe de France, son staff, ses joueurs, on n'a plus rien dirigé " a-t-il ajouté "il y a eu différentes éventualités qui ont été évoquées, on a su assez vite que le président Macron voulait recevoir l'équipe, à quelle heure, on ne savait pas. Différents plans ont été établis : est-ce qu'on va aux Champs-Elysées directement de Roissy ? Est-ce qu'on a le temps de faire la descente des Champs-Elysées puis l'Elysée."

"La dislocation du groupe France a eu lieu à la sortie de l'Elysée, les joueurs sont en vacances" avait déjà expliqué le chef de presse des Bleus à l'AFP sans préciser où les joueurs avaient choisi de fêter leur victoire avec leurs proches.