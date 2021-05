Retour des fêtes foraines le 9 juin : "On aurait bien aimé rouvrir en même temps que les terrasses"

Les fêtes foraines seront de retour à partir du 9 juin prochain. Le président de la Fédération des forains de France, l'a annoncé ce mercredi matin chez nos confrères de France Bleu Nord. Dans le même temps, plusieurs opérations escargots ont eu lieu partout dans le pays, dont sur la Route nationale 174 dans la Manche, avec une dizaine de camions.

Incompréhension de la profession

Elie Couasnon est le porte-parole départemental de la profession. Comme ses collègues, sont activité est à l'arrêt depuis d'octobre 2020. Le forain ne se dit pas vraiment satisfait de cette annonce.

"On aurait bien aimé rouvrir en même temps que les terrasses, les cinémas... Vous savez une fête foraine, c'est en extérieur. On met tout à disposition : les masques, le gel, devant chaque stand. L'an dernier, lorsqu'elle ont repris, il n'y a eu aucun cluster. On souhaitait recommencer le 19 mai, comme tout le monde. Pour nous, c'est énorme. Il y a les aides de l'Etat, mais on paye toujours l'entretien du matériel et les assurances", explique ce propriétaire d'un jeu d'adresse, qui stationne sur la place Jacques-Demy à Cherbourg.

Une délégation a été reçue en fin de matinée à la Préfecture de Saint-Lô, pour leur détailler le protocole du Gouvernement. Les mesures barrières et les distanciations sociales devront être respectées, avec une jauge d'une personne pour 4m2.

Vous savez, dans notre corporation, à cause du Covid, on a eu 22 personnes qui ont débloqué et se sont données la mort.

Dans le département, la prochaine fête foraine est prévue à Saint-Sauveur-le-Vicomte le 12 juin. Elie Couasnon compte échanger dans les prochains jours avec la municipalité pour s'assurer de la tenue de l'événement. Le forain prévient toutefois, si le Gouvernement revient sur sa décision, il y aura à nouvelles mobilisations. : "Dans notre profession, il y en a qui veulent mettre la pression. S'il ne tient pas ses engagements. la prochaine manifestation, ce ne sera pas pas pacifique du tout."