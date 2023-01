Retour des gilets jaunes : la manifestation peine à mobiliser à Toulouse

Ce n'était pas la foule des grands jours. Les gilets jaunes ont de nouveau appelé à manifester dans toute la France. Environ 300 personnes se sont réunies à Toulouse, au départ du métro Jean Jaurès ce samedi après-midi. Plus de quatre ans après les débuts du mouvement sur les ronds-points, les revendications n'ont jamais été autant d'actualité pour les manifestants. Entre la réforme des retraites (présentée mardi 10 janvier par le gouvernement), l'utilisation répétée du 49.3 (à dix reprises pour le projet de loi finance) ou encore l'inflation : les motifs de rassemblement ne manquent pas.

Le cortège s'est ensuite dirigé vers la rue Alsace Lorraine, pour rejoindre la rue de Metz © Radio France - Shannon Marini

Dans le cortège, certains se retrouvent après l'essoufflement du mouvement au moment du confinement, en mars 2020. D'autres n'ont jamais arrêté de manifester, c'est le cas d'Annie. Sur le rond point de Muret depuis les débuts, cette retraité est remontée contre la vie chère et contre la ZFE, la zone à faibles émissions . Depuis le 1er janvier elle ne peut plus circuler dans Toulouse. "J'ai une voiture de 2005, elle n'a que 5.000 kilomètres, mais je n'ai plus le droit de rouler avec. Je n'ai pas les moyens de m'en acheter une nouvelle, où va-t-on ?"

Même s'il a autant, voire davantage de raisons de manifester aujourd'hui, en voyant le nombre de personnes présentes, Éric ne peut pas s'empêcher de se sentir découragé. "Force est de constater qu'il n'y a pas beaucoup de monde, reconnaît-il. J'ai investi 65 samedis, il va y avoir une limite. Je crois que l'on va un peu se reconcentrer sur nous." Un nouvel appel à manifester devrait être lancé pour samedi prochain.