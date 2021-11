Retour des jauges : "on a quand même un sentiment d'injustice", pour le directeur d'une salle de Saint-Malo

Les concerts debout sont concernés par un retour des jauges, en Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor et Morbihan, à partir de ce lundi. Pour le plus grand désarroi du directeur de a Nouvelle Vague à Saint Malo. Jérôme Chevalier était l'invité de France Bleu Armorique.

C'est le retour de la jauge pour les concerts debout, tout comme dans les discothèques sur une grande partie de la Bretagne ce lundi. Seul le Finistère est épargné. De nouvelles contraintes sanitaires en raison de la reprise épidémique. Ce n'est pas sans causer quelques tracas à Jérôme Chevalier, "on a toujours l'impression d'être un peu les premiers sur le banc des accusés", réagit le directeur et programmateur de La Nouvelle Vague à Saint Malo, qui va voir sa salle être réduite de 200 places. Il était l'invité de France Bleu Armorique.

Comme souvent depuis le début de la crise sanitaire, la décision est connue un peu au dernier moment, vous avez été prévenus jeudi pour lundi. Comment le vivez-vous ?

Ce n'est pas facile, parce que ce n'est pas du tout la temporalité du spectacle, où l'on vend des billets en amont et donc c'est toujours un peu difficile, c'est un peu un jeu d'équilibriste pour arriver à rentrer dans les clous et arriver à maintenir les spectacles. Fort heureusement, avec l'expérience, on avait pris quelques précautions.

On va prendre l'exemple de Benjamin Biolay, censé être complet demain. Comment vous allez faire? Vous allez appeler certains et leur dire "non, vous ne pouvez pas venir ?"

En fait, on n'avait effectivement pas vendu la totalité, et il y a des gens qu'on avait mis sur liste d'attente parce qu'on était à 75% il y a un mois. Donc on a rappelé ces gens qui étaient sur liste d'attente pour leur dire que ce n'était pas possible. C'étaient des billets qui étaient un peu sous conditions. Mais c'est quand même un vrai casse-tête parce que c'est un engagement qu'on prend auprès du public et finalement, on ne peut pas le tenir. Ce n'est pas très agréable de travailler dans ces conditions-là.

On avait un peu oublié ce mot de jauge depuis quelques semaines. La culture, elle trinque à nouveau, selon vous?

C'est vrai qu'on a toujours l'impression d'être un peu les premiers sur le banc des accusés, mais on essaye de jouer le jeu. On n'a pas le choix, mais c'est pas évident. Ça fait un an et demi, les équipes sont un peu fatiguées d'être toujours prises un peu au dépourvu, et de ne pas avoir d'anticipation. Surtout que là, c'est vrai qu'on était revenu à 100% il y a un mois, revenir aussi rapidement à une réduction de jauge, on ne s'y attendait pas du tout.

Vous la comprenez tout de même, cette décision ?

Je ne suis pas médecin. On essaye de suivre ce qui est dit. Après, c'est vrai, on a toujours un peu l'impression que ce n'est pas tous les secteurs qui sont traités de la même façon. On a vraiment l'impression que nous, dans les salles de spectacle, on fait respecter les protocoles, les gestes barrières, il y a des équipes de professionnels. On a quand même, par moments, un sentiment d'injustice. Et puis, on avait déjà beaucoup de difficultés à faire revenir le public dans les salles de spectacle, revenir en arrière comme ça, c'est toujours un signe un peu inquiétant pour le public, cela sabote le travail qui a été mis en œuvre.

Vous craignez des conséquences économiques ?

Directement là comme ça, non. Aujourd'hui, il y a des aides qui sont prévues. Mais mon inquiétude, c'est plutôt sur 2022, je pense que les aides vont vraiment s'arrêter, et il faudra que ça reparte. Et puis, avec les coups d'arrêt comme ça, successifs, est-ce que les billetteries vont repartir ? Je n'en suis pas sûr. C'est surtout ça qui nous inquiète.

Emmanuel Macron doit prendre la parole demain soir à 20 heures. Qu'est ce que vous attendez du président de la République? Un signe, un mot envers la culture ?

J'attends pas forcément grand chose, mais j'espère qu'au moins que le gouvernement continuera à aider significativement à la reprise du milieu culturel pour qu'on puisse attendre que les mois à venir soient à peu près sereins et qu'on se dise -même si les salles sont moins remplies-, au moins d'un point de vue économique que les structures vont tenir et que l'on ne finisse pas tous à genoux à la fin de cette crise.