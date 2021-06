Retour des piscines à Metz : "On comptait les jours"

"C'est compliqué, ça tire un peu !" Un an que Florian, Nina, Juliette et Typhaine n'avaient plus mis les pieds à la piscine. Comme beaucoup, ces étudiants messins ne voulaient pas rater la réouverture au public des piscines de la ville et ont vite enfilé les maillots de bain après les cours de la matinée pour enchainer les aller-retour dans le grand bassin de la piscine Lothaire. "C'est un plaisir de retrouver la piscine, ça fait du bien. On comptait les jours, on voyait la réouverture pour les mineurs, on étaient obligés d'attendre un peu." Une vraie bouffée d'oxygène pour les étudiants : "sortir sur les terrasses après avoir fait de la natation, c'est plutôt pas mal !"

Grande première pour Agathe

Dans la pataugeoire, Agathe découvre cet univers encore inconnu pour elle. Elle a un an et c'est une grand première ! "C'est sa première piscine donc c'est super" dit sa maman Emilie, "elle adore, elle s'éclate." Ses grandes sœurs Camille et Anna sont dans le petit bassin et plongent, jouent à la balle et nagent avec joie. "On était attentifs à l'ouverture des piscines. Ce matin on a vu que c'était ouvert alors on a sauté dans le bus."

Jauge à 50%

Pour le personnel aussi, c'est un plaisir. "Il était temps, tous le monde était dans les starting-blocks" confie Richard Iwanczuk, le responsable des piscines de Metz, qui regrettait l'arrivée tardive des décrets d'application précisant les conditions d'ouvertures, ce qui a retardé la communication auprès du grand public. Le protocole sanitaire reste inchangé : port du masque obligatoire de l'entrée jusqu'aux vestiaires, gel hydroalcoolique, et respect des distances. Les jauges d'accueils sont pour l'instant fixées à 50%, soit 465 personnes maximum à la piscine Lothaire, 250 à Belletanche et 175 au square du Luxembourg.