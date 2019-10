Lozère, France

C'est le retour des radars en Lozère. Ils avaient été détruits lors des manifestations des gilets jaunes. Ces radars sont des biens publics qui garantissent nos vies et celles de nos proches, explique la préfecture de la Lozère : "Les personnes qui se rendent coupables de dégradations encourent une peine de trois ans de prison et 45.000 euros d’amende, et jusqu’à cinq ans de prison et 75.000 euros d’amende si ce délit est réalisé en bande."

Depuis la destruction des radars, la préfecture de Lozère relève une augmentation du nombre d’accidents corporels (+14) et du nombre de blessés (+33) en 2019 par rapport à 2018 à la même période (31 août). C’est pourquoi, les radars détruits sont remplacés dans le cadre d’un programme d’installation nationale.

Dès ce jeudi, trois radars seront donc réinstallés :

À Langogne sur la RN 88

À Saint-Amans sur la RD 806

À Saint-André-de-Lancize sur la RN 106

Entre 2002 et 2005, grâce à l’installation des radars automatiques, la vitesse moyenne a baissé de 7 km/h et la mortalité routière de 37 % en France.