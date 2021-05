Retour des spectateurs à l'hippodrome de Caen, 500 "chanceux" tirés au sort

1 000 personnes étaient autorisées pour la réouverture au public de l'hippodrome de Caen, mais avec les sportifs et leur entourage, seulement 500 "chanceux" ont été tirés au sort pour assister au traditionnel Prix des Ducs de Normandie. "Là, on retrouve du plaisir," se réjouit Pierre, turfiste assidu qui est venu en camping-car de Cabourg installer son siège pliable au bord de la piste. Les gradins, la pelouse, les sorties d'écuries... La configuration du site permet aux spectateurs de facilement s'espacer.

13 participants au départ de ce Prix des Ducs de Normandie, principal rendre-vous de l'année pour l'hippodrome de Caen. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Il n'y avait pas que des habitués dans les gradins, Stéphanie est novice en courses hippiques mais elle a voulu tenter sa chance en s'inscrivant sur internet et elle a été tirée au sort. Une première pour elle : "Je voulais venir un jour voir une course hippique, c'est aujourd'hui !"

Record de piste battu lors du Prix des Ducs de Normandie

C'est le cheval Etonnant qui a créé la surprise en battant le record de la piste à l'hippodrome de Caen. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Les spécialistes étaient d'autant plus heureux de retrouver l'hippodrome qu'il y avait du spectacle. "C'est la plus belle course qui a lieu à Caen," explique François qui n'était pas venu depuis un an, "ce sont quand même des chevaux de Grand Prix d'Amérique !" Parmi ces champions, le cheval Dorgos de Guez, drivé par Jean-Michel Bazire, surnommé le "Zidane du trot". C'est pourtant Etonnant, drivé par Anthony Barrière qui a remporté la course avec en prime un record de piste.

Anthony Barrière a été le plus rapide avec son cheval baptisé Etonnant. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

"C'est génial !" lâche le driver Anthony Barrière, son prix à la main,"de voir les personnes sourire et venir nous supporter, c'est une grande satisfaction pour nous." Pendant toute la pandémie, les courses ont eu lieu mais elles se déroulaient à huis clos.

Huit autres courses auront lieu à l'hippodrome de Caen samedi 22 mai. Premier départ prévu à 16h20.