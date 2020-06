Retour des visites en chambre dans les Ehpad : "C'est un vrai soulagement de pouvoir le voir"

Cette fois, les résidents d'Ehpad et leurs proches peuvent réellement se retrouver. D'ici ce lundi 22 juin, les directeurs d'établissements doivent tous avoir élaboré un "plan de retour à la normale", selon les consignes du ministère de la Santé après les annonces d'Emmanuel Macron au sujet des visites, qui devaient "reprendre dans les Ehpad." C'est chose faite depuis ce vendredi à l'Ehpad des Monts du Matin à Bésayes, dans la Drôme.

Lavage des mains et prise de température obligatoire

"C'est un vrai soulagement de pouvoir le voir", confie Béatrice, qui rentre dans la chambre de son papa pour la première fois depuis trois mois. "On enlève le masque histoire qu'il nous reconnaisse et après on le remet vite. Quand vous avez des personnes qui ont du mal à reconnaître leurs enfants , c'est compliqué ... là en étant en contact avec lui, on va pouvoir capter son attention."

Je ne te fais pas la bise pépé !"

Mais avant d’accéder aux chambres, les visiteurs se plient au protocole sanitaire auquel doit se soumettre toute personne de l'extérieur : se laver les mains, se laisser prendre la température et déclarer sur l'honneur que l'on n'a aucun symptôme du Covid-19. "Je suis venue voir mon grand-père", explique Françoise, masque sur le nez. "Je ne te fais pas la bise pépé !", plaisante-elle en entrant dans la chambre.

Françoise et Antonio, son pépé. © Radio France - Tommy Vattaneo.

Un vrai retour à la normale à partir du 6 juillet

Pas d'embrassade, mais c'est toujours mieux qu'avant et "les visites à distance". Les résidents et leurs proches se trouvaient face à face et séparés par deux tables. "Là, c'est plus convivial, on est plus près", enchaîne Françoise. "C'est vrai que cette proximité nous a manqué, mais d'un autre côté, ils sont encore là, donc ça prouve que les bonnes mesures ont été prises."

"Les résidents et leurs proches retrouvent le contact tactile, c'est ce qui leur manquait le plus", explique Didier Meyrand, le directeur de Ehpad des Monts du Matin. "On fait de la prévention et on en appelle à la responsabilité de chacun."

Seule restriction toujours en vigueur, l'interdiction pour les résidents de sortir pour aller manger chez leurs proches. "A l'extérieur, on ne contrôlera plus rien, et on ne voudrait pas qu'ils reviennent avec le Covid", confie le directeur. "Donc nous avons remis en place les déjeuners avec les résidents." Cela devrait de nouveau être possible à partir du 1er août. Quant au nombre d'après-midi de visites, il reste encore limité pendant deux semaines, avant un retour à la normale à partir du 6 juillet.