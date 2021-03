Retour des visites en chambre et des promenades dans les Ehpad creusois

Les maisons de retraite commencent à desserrer les vis des restrictions sanitaires. Après des mois de confinement, le ministère de la Santé a publié de nouvelles recommandations le 13 mars. Elles proposent d'assouplir les visites en chambres, les sorties en familles et les repas collectifs. Toute la semaine, les directeurs d'Ehpad, les salariés et les familles se sont donc concertés pour définir dans chaque établissement un nouveau protocole sanitaire.

Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue sourire comme ça

A Dun-le-Palestel (Creuse), par exemple, les 88 résidents peuvent désormais sortir se promener. Marcelle, 94 ans, attendait cela avec impatience : "Avant je sortais, j'allais dans la ville, je revenais... Bien sûr qu'on a hâte de sortir, avec le beau temps !"

Les personnes âgées ont aussi le droit d'aller voir leurs proches, à condition de porter le masque à leur retour et de prendre leur repas en chambre pendant sept jours. Cette mesure s'applique aussi bien aux personnes âgées vaccinées que les autres. Ici plus de huit résidents sur dix ont reçu les deux injections de Pfizer.

ECOUTEZ - Le reportage France Bleu Creuse Copier

Des visites en chambre sans rendez-vous

Autre changement : finies les visites de trente minutes sur rendez-vous : désormais, les familles sont autorisées à monter dans les chambres, toute l'après-midi si elles le souhaitent. Un soulagement pour Pascal, venu voir sa mère de 90 ans : "Quand elle nous a vus arriver dans sa chambre, elle avait le sourire, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue sourire comme ça."

Ça donne une lueur d'espoir

En revanche, il ne faut pas plus de deux visiteurs, et les embrassades ne sont pas encore pour tout de suite, puisqu'il faut maintenir la distance de deux mètres avec le résident.

ECOUTEZ - Pascal rend visite chaque semaine à sa mère de 90 ans Copier

à lire aussi Dans l'Ehpad de Fursac en Creuse, les trois quarts des résidents vaccinés voient enfin le bout du tunnel

"Pendant un an on a été un peu contraints, on l'est toujours d'une certaine manière mais le fait de rouvrir petit à petit donne le sentiment de revenir vers un semblant de normalité et ça donne une lueur d'espoir", sourit Lucile Combes, la directrice.