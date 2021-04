Retour des visites et des sorties dans certains Ehpad : "C'est un soulagement !"

A l'Ehpad la Roseraie de Saint-Jean-Bonnefonds, dans la Loire, le protocole sanitaire a été allégé dès le 22 mars. Depuis, les 80 résidents et leurs proches retrouvent une vie presque normale, à base de visites en chambre et de sorties à l'extérieur.

Ils sont heureux ! Malgré la mise en place des mesures de freinage dans tous les départements pour lutter contre le Covid-19, certains résidents d'Ehpad et leurs proches peuvent se retrouver depuis quelques jours. Mi-mars, le ministère de la Santé a recommandé aux directeurs d'établissements pour personnes âgées d'assouplir le protocole sanitaire en vigueur, à savoir la fin du confinement des résidents en chambre, la possibilité de sortir à l'extérieur et celle d'avoir des visites plus régulièrement.

Des résidents "comme en prison"

A l'Ehpad la Roseraie de Saint-Jean-Bonnefonds, qui est aussi une résidence autonome et où les 80 résidents sont vaccinés contre le coronavirus, ce protocole est allégé depuis le 22 mars. "Entrez, je vous en prie", nous demande Espérance, 82 ans. La retraitée peut de nouveau accueillir des gens dans sa chambre, ce qui lui était impossible ces derniers mois. "Je suis arrivée dans la résidence le 20 juin 2020, et tout de suite après on a été confiné. C'était difficile, parce que moi j'aime bien marcher, je faisais partie d'une association de marche, je faisais du Scrabble... donc je me suis retrouvée toute seule dans une chambre de 30 mètres carrés. C'était un peu dur, comme si on était en prison."

Alors depuis deux semaines, Espérance revis. Elle peut de nouveau recevoir des visiteurs tous les jours et se balader comme elle veut. "On prend aussi le repas du midi tous ensemble", confie la Ligérienne. "On peut sortir prendre l'air, moi je suis une femme qui aime sortir."

Revoir ses petit-enfants

Justement dehors, sous le kiosque de l'entrée de l'Ehpad, Paulette et sa fille Sylvie profite d'un moment à l'air libre. "C'est vraiment super", explique la plus jeune. "Elle peut voir ses filles, ses beaux-fils et ses petits-enfants. On pouvait se parler au téléphone, mais la conversation n'est pas la même quand on se parle en vrai, on profite plus d'eux et de 9 heures à 19 heures si on veut."

Sylvie, son mari Serge et Paulette, bientôt 89 ans. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Reconfinement immédiat si un cas se déclare

Des sourires derrière les masques et une joie qui touche Olivier Flucrand. "On a vu des gens pleurer", explique l'infirmier et adjoint à la direction de l'établissement. "On ne fait pas ce métier pour priver les gens de voir leurs proches, donc ça fait plaisir de les voir comme ça." Par contre, il ne faut vraiment pas se relâcher sur les gestes barrières. Un seul nouveau cas de Covid-19 dans l'Ehpad la Roseraie et tous les résidents seront de nouveau confinés.

Les résidents sont tous vaccinés contre le Covid-19, mais la désinfection des mains et le port du masque sont toujours obligatoires. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Une situation très hétérogène dans les Ehpad de la Loire

Cela se passe donc plutôt bien dans certains Ehpad, mais pas dans tous. Le collectif Ehpad famille 42, qui regroupe 110 familles de résidents de la Loire et d'autres départements, se mobilise une nouvelle fois pour demander un assouplissement du protocole sanitaire dans les établissements pour personnes âgées. "Le retour à la vie normale préconisé par le ministère n'est pas appliqué partout", regrette une membre du collectif. "Comment comprendre qu'à quelques kilomètres de distance, certains résidents d'Ehpad vaccinés peuvent sortir sans problème et d'autres non ? Il faut que le ministère édicte des règles claires pour tous les établissements, parce que les préconisations laissées à l'appréciation du directeur d'établissement, ce n'est plus possible."