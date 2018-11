Retour du froid. Iglou, un abri isotherme pour les sans-abris

50% des sans-abris qui appellent le 115 n'ont pas de place : les centres d’hébergements et les gymnases sont saturés.

Pour essayer de les aider, le Bordelais Geoffroy de Reynal a créé l'Iglou, un abri simple à construire qui permet de dormir - relativement - au chaud.

► Il est l’invité de Denis Faroud et Frédérique Le Teurnier ce lundi midi

L’iglou est un abri innovant. En utilisant la chaleur humaine comme seul chauffage, il permet de faire monter la température de 15°C environ pour une personne seule, et de 20°C pour un couple par rapport à l'extérieur.

Il est plus étanche qu’une tente, plus vaste et plus résistant. Lavable, réparable et recyclable, l'iglou est compact et s'assemble facilement.

Il est équipé d'une lampe solaire intégrée. La ventilation naturelle a été optimisée pour limiter les pertes de chaleur tout en permettant à l'utilisateur de respirer normalement.

Une première expérience positive

Un premier lot de 9 prototypes a été produit en novembre et distribué dans l’agglomération bordelaise pour obtenir des retours des utilisateurs.

L'association Médecins du Monde nous accompagne au travers d’une mise en lien avec les bénéficiaires et pour une bonne compréhension de leurs besoins et contraintes. Les retours sont très positifs.

L’équipe cherche maintenant à améliorer les deux points les plus limitants : la transportabilité et la modularité.

Une campagne de financement participatif est en cours pour financer 10 abris avant la fin de l'hiver, et développer d'autres iglous encore plus performants et plus adaptés aux besoins des sans-abris.

