Retour du froid : les dispositifs pour les sans-abri en Haute-Vienne et en Corrèze

On assiste à la première offensive hivernale en Limousin, avec des paysages blanchis par les gelées matinales et des températures qui descendent en dessous de zéro depuis quelques jours. Face à ces conditions, les services de l'Etat vérifient que tout est prêt pour adapter les dispositifs d'hébergement d'urgence, en fonction des besoins. Des places supplémentaires pourront être débloquées ne cas de déclenchement du plan grand froid.

Des places à l'année et des solutions plus ponctuelles

En Haute-Vienne, il existe 237 places d'hébergement d'urgence ouvertes toute l'année. Un chiffre qui a plus que doublé en six ans. Chaque hiver, elles peuvent être complétées par des nuits d'hôtel supplémentaires selon la situation météo et le nombre de personnes à mettre à l'abri. Ces hébergements sont répartis par l'ARSL, l'Association de Réinsertion du Limousin, qui gère le 115 dans le département. Elle est extrêmement sollicitée avec plus de 11.000 appels reçus sur une année. La priorité est donnée aux personnes vulnérables, avec des problèmes physiques et/ou psychologiques, ainsi qu'aux familles avec enfants.

La Corrèze dispose de 80 places d'hébergements d'urgence, qui peuvent être en partie occupées à l'année. Quelques places supplémentaires peuvent aussi être débloquées dans des hotels en période de grand froid, mais selon la préfecture, les places disponibles suffisent à accueillir la quarantaine de personnes sans domicile fixe recensées dans le département. La Haute-Vienne et la Corrèze disposent aussi de centres d'accueil de jour, à Limoges, Tulle et Brive.

A Limoges, une équipe de médiation de rue fait également le lien, en journée, entre les personnes à la rue et l'équipe mobile de psychiatrie de l'hôpital Esquirol. Enfin, les associations ont déjà repris depuis quelques semaines leur rythme hivernal des maraudes.