Retour du loup dans l'Indre : "On ne peut pas présager de la création d'une meute"

Chasseneuil, France

Un loup a été observé dans l'Indre pour la première fois depuis le retour de l'espèce en France. C'est un photographe qui a pris en photo le passage du loup sur la commune de Chasseneuil, dans le sud-ouest du département. "On a un passage du loup à Chasseneuil, mais il n'est probablement plus sur la commune", précise d'emblée Paul Hurel, animateur régional du Réseau Loup, interrogé par France Bleu Berry. "Il n'est peut-être même plus dans le département ou dans la région", ajoute-t-il.

à lire aussi Le loup est de retour dans l'Indre

Pas de danger pour l'homme

Il s'agit en effet probablement d'un loup isolé. "Il était peut-être en Nouvelle-Aquitaine avant. Il est peut-être déjà ailleurs que dans la Région Centre-Val de Loire", explique Paul Hurel. Il est donc encore trop tôt pour parler d'un retour du loup pour de bon dans le département de l'Indre. "On ne peut pas présager de l'installation du loup ou de la création d'une meute dans la région", tempère l'animateur régional du Réseau Loup.

L'information fait beaucoup de bruit et provoque des réactions impressionnantes sur les réseaux sociaux de France Bleu Berry. "Il y a beaucoup de passions et de mythes autour de cette espèce", confirme Paul Hurel. Si la préfecture de l'Indre recommande aux éleveurs de faire preuve d'une vigilance renforcée dans la surveillance de leurs troupeaux, il n'y a pas d'inquiétudes à avoir pour l'homme. "Le loup est un prédateur et carnivore. Mais il n'y a pas de consignes particulières à dire. Le loup va être plutôt prudent et fuyant à la vue de l'homme", conclut Paul Hurel.