Retour du marché sur l'eau à Le Vanneau-Irleau : "le comité des fêtes a réussi son pari!"

Et quel pari ! Après deux ans d'absence le marché sur l'eau de Le Vanneau-Irleau a fait son retour sous son format original, sur terre et sur l'eau, le samedi 30 juillet. Plus de 3000 personnes était attendues pour la 23° édition du marché.

"Ca fait du bien de voir à nouveau du monde dans le marais." Après deux ans sans rendez-vous, le marché sur l'eau de la commune Le Vanneau-Irleau a fait son retour le samedi 30 juillet. Pour l'occasion 70 stands avaient été dressés et plus de 80 personnes mobilisées par le comité des fêtes pour assurer le marché qui se tenait de 9h du matin à 13h et le reste des fêtes du village. Le comité des fêtes co-organisateurs de l'événement avec l'équipe municipale attendait plus de 3000 personnes.

Au bout de la barque sous son chapeau de feutre, Emilien, 17 ans a consacré sa journée à promener les visiteurs du marché © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère