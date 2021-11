Retour du masque à l'école : "les élèves sont habitués", assure le directeur académique du Cher

Des fortunes diverses pour les élèves berrichons en cette rentrée ! Si le masque n'est plus obligatoire dans les écoles primaires de l'Indre, il fait son retour dans le Cher à partir de ce lundi 8 novembre. En cause : le rebond de l'épidémie de Covid-19 et la hausse du taux d'incidence. "L'Education nationale a été extrêmement réactive face à l'évolution sanitaire, assure Pierre-Alain Chiffre, directeur académique des services de l'Education nationale dans le Cher. Nous nous adaptons à la situation et nous accompagnerons les chefs d'établissement et les enseignants dans les semaines à venir".

L'interview de Pierre-Alain Chiffre, directeur académique des services de l'Education nationale dans le Cher, sur France Bleu Berry Copier

"Les élèves sont habitués à porter le masque"

Une mesure réellement nécessaire ? Le seuil d'alerte a certes été dépassé mais pour la classe d'âge des 0-9 ans, le taux d'incidence n'est que de 17 pour 100.000 habitants. "C'est une préconisation de l'Agence Régionale de Santé, nous devons nous conformer au protocole", indique Pierre-Alain Chiffre.

Psychologues et parents craignent que le retour du masque à l'école perturbe les élèves et la qualité de l'apprentissage. "Il n'y a pas eu de problème l'an passé, les élèves sont habitués à porter le masque, même s'il y a eu une interruption de quelques jours avant les vacances de la Toussaint", insiste le directeur académique des services de l'Education nationale dans le Cher. Le masque avait été laissé de côté le 18 octobre dans les écoles primaires du Cher. "C'est rentré dans les habitudes et les résultats d'évaluations sont restés positifs dans l'ensemble, malgré la crise sanitaire", poursuit-il.

Des cours en présentiel

Elèves et enseignants arrivent à s'adapter au contexte sanitaire, selon Pierre-Alain Chiffre. "Ce n'est pas simple mais je crois vraiment que les enseignants et les directeurs d'école ont accompagné les élèves, ils ont réussi à s'adapter à cette situation, estime-t-il. Tout le monde est attentif pour que l'enseignement se déroule en présentiel".

A quand le retrait du masque ? La situation sanitaire est réévaluée chaque semaine. "C'est à ce moment-là que nous aurons un retour des autorités sanitaires et du ministère de l'Education nationale pour savoir si nous pouvons basculer sur un autre niveau du protocole sanitaire", précise le directeur académique des services de l'Education nationale dans le Cher. Il faudra compter au moins une semaine en-dessous du seuil d'alerte.

1.000 collégiens et lycéens du Cher vaccinés

La campagne vaccinale dans les établissements scolaires, collèges et lycées, du Cher s'achève. "La campagne s'est bien déroulée ! Il reste une quinzaine d'élèves à vacciner pour la seconde dose, la vaccination aura lieu cette semaine", précise-t-il.

1.000 collégiens et lycéens ont participé à cette campagne. "De manière générale, la dynamique a été très positive", conclut Pierre-Alain Chiffre.